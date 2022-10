Ferni agradece a la afición del Algeciras su cariñosa reaparición

Rubén Fernández Ferni nunca olvidará la emotiva ovación que le brindó la afición del Algeciras CF cuando salió a calentar poco antes de volver a jugar al fútbol ocho meses después. El jugador recibió el cariño de unas gradas que coreó su nombre. Fue el impulso final que necesitaba para sentirse futbolista otra vez tras un calvario de lesión que le apartó de los terrenos de juego desde finales de febrero.

Ferni reapareció el pasado domingo en la victoria ante el Talavera. Lo hizo para disputar los últimos 20 minutos en un partido que ya estaba encarrilado a pesar de que los de Iván Ania no tuvieron su mejor día. La vuelta del extremo fue la mejor noticia del fin de semana para el algecirismo.

"Estoy muy agradecido a la afición. Siempre he notado el cariño. Desde que me lesioné, estos ocho meses no he parado de recibir mensajes de ánimo y he sentido todo ese apoyo, pero nada comparado con el momento en el que salí a calentar y el estadio cantó mi nombre", confiesa el albirrojo, que agradeció una y otra vez el respaldo.

Ferni estaba emocionado y no es para menos. "Es que ocho meses es mucho tiempo sin jugar. Es la segunda vez que paso por esta lesión y el tener a mis padres ahí (en las gradas), ver la cara de felicidad de los míos, eso al final hace que merezca la pena todo lo pasado, todo el sufrimiento, lloro y trabajo de estos meses", explica.

"Siempre me he considerado una persona fuerte, pero esto es duro", reconoce. "Ahora creo que soy un poco más fuerte".

Ferni entiende que ahora debe devolver toda esa confianza y cariño "con buenos partidos". "No estoy contento con los primeros minutos que hizo, como tampoco lo está el equipo, pero esperemos que esos tres puntos nos ayuden a mejorar".

El talaverano cree que el Algeciras tiene "una plantilla más amplia, con más variantes" que el pasado curso y que hay mimbres "para hacer una muy buena temporada y cumplir los objetivos".