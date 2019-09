Emilio Fajardo no ocultó su satisfacción en la sala de prensa tras el triunfo del Algeciras CF sobre el Sevilla Atlético (3-0) en el Nuevo Mirador: “El equipo ha sido merecedor del triunfo los 90 minutos”, aseguró el entrenador, destacando el “fútbol exquisito” de un Algeciras que entiende que supo aprovechar los espacios para generar ocasiones de gol. Y que las ha aprovechado, logrando marcar “más goles de lo normal”.

Antoñito y Antonio Domínguez fueron claves en esa estrategia, apuntó Fajardo, que destacó el “gran momento” del primero y como poco a poco “Antonio Domínguez se está descubriendo”. “Tenía claro por qué quería venir, porque sabía que yo le podía sacar el máximo rendimiento”.

Pero las alabanzas han ido para todo el equipo. Para un centro del campo que “ha estado fenomenal, con Caturla e Iván y después de los cambios con un Karim que “ha dado una salida enorme a los espacios” y un Ganet que “ha salido enchufado”. Y en la portería Lopito, que se ha confirmado como “muy buen portero”.

“Estoy muy contento con todo el grupo”, ha resumido el entrenador. El técnico ha citado a los 22 jugadores disponibles, un premio al trabajo semanal que vienen realizando y que a su juicio es la clave del éxito. “Empiezo a probar durante la semana y hay una competitividad enorme y eso nos está llevando a este resultado. Es importante tenerlos a todos muy enchufados, saben que todos pueden entrar en el once titular o salir de la lista de convocados, nadie baja el pistón”, explica. Algo necesario en una Segunda B que “es muy dura, con 38 jornadas y rivales enormes, necesitamos plantilla no necesitamos solo un once titular”.

Otra clave es la afición. “No hay palabras para hablar de la afición, desde el minuto 1 al 90 animando, ayudando al equipo. Cuando nos han generado dos ocasiones la afición ha vuelto a levantar al equipo. Es descomunal. Creo que ahora mismo hay una simbiosis entre la afición y el equipo que nos está llevando a lo que estamos viendo. Lo más importante para un entrenador es que la afición se sienta identificada con su equipo y creo que a día de hoy todos los algeciristas están identificados con su equipo”, destaca Fajardo.