Fajardo saca el pico y la pala en el Algeciras

El buen trato del balón no está reñido con el pico y la pala. No, al menos, en el Algeciras CF de Emilio Fajardo. El técnico ha decidido implantar dobles sesiones de trabajo durante la semana para conjuntar lo antes posible todas las nuevas piezas de la plantilla. Los albirrojos van a emplearse a fondo para llevar a cabo la ansiada remontada a los puestos de privilegio del grupo X de Tercera división. No se contempla otra meta en el Nuevo Mirador, donde la palabra relajación ha quedado totalmente desterrada.

El Algeciras trabajará más horas en busca del gran objetivo. En cierta medida Fajardo afronta su particular pretemporada desde que hace un mes tomase las riendas del vestuario albirrojo con un incendio que sofocar. El técnico llegado de la cantera del Real Betis sabe que marcha contrarreloj con respecto a los demás rivales que pelean por una de las cuatro primeras posiciones.

Además, Fajardo acaba de recibir cinco refuerzos en las últimas semanas y debe ensamblar un bloque, a todas luces, mucho más competitivo que el que terminó en crisis la primera vuelta. La mejor manera de meter en el grupo a los Gámiz, Cerpa o Samé es con entrenamientos y minutos.

La directiva del Algeciras ha visto con muy buenos ojos la petición del entrenador, una idea que entienden como muestra de su dedicación y de la ambición con la que encara esta oportunidad. Emilio Fajardo ya dejó entrever su carácter cuando recién aterrizado, antes de su debut el pasado 7 de enero ante el Gerena, fijó un entrenamiento la tarde del Día de Reyes. ¿Por qué no se va a trabajar el día antes de un partido? Debió pensar el míster.

La directiva ve con buenos ojos la iniciativa y entiende que es reflejo de la ambición

Después de la victoria en Lepe y tras enterrar la mala racha fuera de casa, el algecirismo solo piensa en prolongar el buen momento el domingo en casa ante el Arcos CF (17:00). Sería la primera vez que los albirrojos enlazan dos triunfos desde que lo hicieron en las jornadas novena y décima, ante el Xerez DFC y en la visita a Guadalcacín.

Con las dobles sesiones de trabajo Fajardo pretende también llevar a cabo entrenamientos más específicos: con los defensas un día y los atacantes otro, por ejemplo, además de cuestiones estratégicas. Con media plantilla dedicada por completo al fútbol, los albirrojos tratarán de ser más profesionales que amateurs.