Fajardo tiene una idea para “intentar sorprender” en ataque

Emilio Fajardo, el entrenador del Algeciras CF, aseguró este jueves que tiene "una idea clara" para solucionar el ataque el domingo frente al Utrera ante las bajas de los delanteros Karim y Antonio Sánchez.

“Intentaremos sorprender al Utrera con algo que no espere”, afirmó el técnico en su comparecencia ante la prensa.

“Las ideas las tengo claras, pero no vamos a dar muchas pistas. Con un nueve tenemos que salir. Quién lo hará y de qué manera lo hará, eso ya no se lo voy a adelantar a Jesús Galván”, agregó el preparador.

Fajardo sí explicó que apostará por alguien “que nos dé la búsqueda de hacerle daño al Utrera, no hay que acordarse de nadie”, insistió. “La ilusión de los chavales me hace ser un entrenador positivo, que piensa que la apuesta por el nueve nos dará resultado”, remató el míster, que pide paciencia con la recuperación del lesionado Antonio Sánchez y que no tiene a Karim por sanción.

Otros dos jugadores que no estarán para competir el domingo ante el Utrera son el defensa Álex Oñate, que se repone de una pericarditis, y el lalteral Dani Gallardo, con molestias en el sóleo. El resto trabaja con el grupo sin problemas.