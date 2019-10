Emilio Fajardo, el técnico del Algeciras CF, entiende que su equipo no aprovechó sus oportunidades en Cartagonova y reconoce que el FC Cartagena "fue superior" en la segunda mitad, cuando resolvió el partido con dos tantos a balón parado.

"Nos quedamos con que hemos competido bien", comenzó su intervención. "Hemos visto a dos equipos que desde un primer momento han querido ganar, con armas parecidas, queriendo jugar al fútbol, con jugadores ofensivos, con llegadas...", prosiguió Fajardo.

"En la primera parte cualquiera podía haber abierto el marcador. Yo creo que ante equipos como el Cartagena tenemos que ponernos por delante para que ellos tengan que arriesgar, hacer otras cosas y poder meterle mano", explicó el albirrojo.

"En la segunda mitad no me quiero quedar con acciones puntuales y prefiero ser realista porque hemos visto un Cartagena superior al Algeciras, pese a todo ello fue con dos goles a balón parado. Después lo hemos seguido intentando hasta el final y no hemos podido", relató.

"El Cartagena nos ha obligado a meternos en campo propio, no podíamos salir con el balón jugado, teníamos que golpear en largo, que no es nuestra especialidad y nos han achuchado bastante", resumió. "La mejor lección es que si tenemos opciones de ponernos por delante, en este tipo de partidos tenemos que aprovecharlo".

"Hay que tener tranquilidad porque que estamos en una posición buena", concluyó Fajardo.