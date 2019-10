El entrenador del Algeciras CF, Emilio Fajardo, fue muy autocrítico y se culpó del resultado en San Fernando (2-0). Admitió que su equipo no tuvo un buen día en La Isla, que concluyó con derrota : "Ha habido dos partes diferentes de los míos, una en la cual no hemos competido bien y donde ellos han sido dominadores en las dos áreas. Eso les dio ventaja en el marcador. Y luego en el segundo tiempo tuvimos más el balón pero no aprovechamos las ocasiones y poco más".

El preparador albirrojo se quejó del estado del campo y dijo que estaba "horrible": "Hay tres culpables de esta derrota. Uno es Emilio Fajardo por ser infiel a su estilo, a la idea de juego. Venimos a un terreno en el que no se puede jugar. Si hubiera salido bien diríamos otra cosa, pero he sido infiel y el primer culpable soy yo. El segundo es el San Fernando, que ha sido ganador en las dos áreas. El tercero es el arbitraje, que estamos callados semana tras semana pero empieza a ser preocupante. Ocho tarjetas amarillas y una roja a un equipo que juega siempre el balón y con buen trato. Cada vez que hay un duelo en juego ofensivo del Algeciras es falta... Incomprensible. Para que saquen una tarjeta por todas las faltas que le hacen a Antoñito necesitaremos que le peguen un tiro".

El técnico algecirista consideró que "el gol anulado fue la gota que colmó el vaso, pero así ha sido la tónica del arbitraje hacia nuestro equipo. Seguiremos nuestra línea y ojalá que esto dé un vuelco".

"He dejado fuera a Domínguez, Cerpa, Martos, Antoñito... Hemos metido dos centrales y dos pivotes para darle mucha velocidad al juego... Pero no hemos hecho nada de lo preparado durante la semana. Nos han rematado todo en la primera parte y eso no tiene nada que ver con dejar fuera a unos u otros, sino con la intensidad. Los duelos en las áreas los ganaban también todos. En la intención de lectura que he hecho del partido he errado y me he equivocado totalmente. Ojalá lo hubiera hecho empatando o ganando pero no ha podido ser", afirmó un apesadumbrado Fajardo, que prometió aprender de la experiencia.

"Tenemos dos o tres jugadores que marcan nuestra identidad de juego y hemos intentado otra cosa, que no ha salido. Ni velocidad ni ritmo de juego. Quise sacarles a esos jugadores en el minuto 60 pensando en que iba a ser un partido largo, pero con el 2-0 ya nada de eso valía ni tuvo resultado. Los jugadores lo han dado todo, pero su entrenador se equivocó. Con los resultados que se han dado todo seguirá muy igualado, menos mal", finalizó.