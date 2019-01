Fajardo ya ejerce de entrenador del Algeciras

Emilio Fajardo ya ha tomado las riendas del vestuario del Algeciras CF. El viernes por la tarde, tras su presentación oficial, el técnico dirigió su primera sesión de entrenamiento en los anexos de La Menacha, acompañado por su segundo, Miguel Ángel Berlanga.

En sus primeros pasos como líder de la caseta albirrojo volvió a reiterar su discurso de querer darle una "vuelta de tuerca" al juego de toque del Algeciras. "El objetivo es ser campeones y ascender, pero hay que ser realistas. Tenemos que empezar por ganar".

También se presentó a Karim Aboubakar, nuevo delantero del Algeciras, quien dijo que "este equipo tiene que subir". "En Don Benito querían que no me fuera, pero no se puede rechazar una oferta de un equipo como el Algeciras dos veces. Yo quiero jugar al fútbol, es mi familia", explicó.