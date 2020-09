El Algeciras CF (Segunda B) acude este jueves (20:00) al estadio Muñoz Pérez de la vecina localidad de Estepona para medirse al anfitrión, el CD Estepona (Tercera división). Los albirrojos disputan su sexto encuentro de preparación, el segundo de la semana tras la derrota del pasado martes ante el Sevilla Atlético. Los de Salva Ballesta, que dejaron su imagen más desconcertante de la pretemporada, necesitan mejorar y resolver incógnitas sobre el equipo que quieren mostrar el próximo 18 de octubre ante el Marbella en el inicio de la competición.

El Algeciras baja el pistón -en cuanto a rival- pero debe subir sus prestaciones. Después de tres pruebas ante oponentes de su misma categoría (Córdoba, Melilla y Sevilla Atlético, dos derrotas y un empate), los albirrojos se desplazan con la lupa encima. No solo Salva Ballesta, también los aficionados están expectantes ante la respuesta de un conjunto con muchísimas caras nuevas, no tan cuajado como pareció en sus dos primeros envites ante el Ceuta.

El factor de la enfermería también entra en juego: Gonzalo Almenara y Fulton Medina aún no se han vestido de corto; Fran Serrano se lastimó ante el Melilla y guardó reposo el martes; y Dani Espejo sufrió una fractura de pómulo ante los cordobesistas y, como poco, tiene para tres semanas más. El club aún no ha aclarado si el lateral cordobés deberá pasar o no por el quirófano, pero parece que hay cierto optimismo.

Sobre el resto, este jueves puede ser buen día para ver en acción más minutos a Armando Corbalán, la última incorporación, aunque la entidad no se ha pronunciado todavía sobre su fichaje. Posiblemente el descuadre con las fichas sénior tenga algo que ver. Después de que Yago Pérez se tuviera que retirar antes de tiempo ante el Sevilla Atlético, la presencia del mediocentro se antoja aún más necesaria.

Puede ser el día para ver en acción a Armando Corbalán como mediocentro

Salva Ballesta confía en ver a otro Algeciras en Estepona con respecto al que vio ante el filial del Sevilla: "No me gustó, no estuvimos finos en casi nada", dijo tajante. "Nos partimos muchas veces y quedó esa sensación de que no había estructura", reconoció. "Pero vamos a seguir probando, dando vueltas y vamos a probar muchas más cosas, y por supuesto que me gusta ganar", agregó.

El técnico concede que "hay situaciones que hay que mejorar a nivel colectivo y también individual" y se muestra partidario de que "los futbolistas vean las correcciones por ellos mismos".

Estepona supone una nueva oportunidad para ganarse el sitio y será el último test de la semana. Por delante, un par de pruebas más: el próximo martes ante el Atlético Malagueño y el sábado ante el Recreativo Granada, ambos en el Nuevo Mirador.

"Tenemos que cambiar algunas cosillas", desliza Salva, en plan aviso a navegantes.