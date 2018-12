El Algeciras, con las orejas tiesas

El Algeciras CF recibe este jueves al Atlético Espeleño (17:00, Nuevo Mirador) con la obligación de una victoria innegociable para no perder comba con los cuatro primeros del grupo X de Tercera división. Los albirrojos llegan al puente de diciembre tras el agridulce punto en Conil y con dos partidos en apenas cuatro días ya que el domingo visitan al Xerez CD en La Granja.

Alineaciones probables Algeciras CF: Romero, Juanjo, Dani Gallardo, Oñate, Pablo de Castro, Josemi, Ayala, Pipo, Antonio Sánchez, Alberto y Álex Guti. Atlético Espeleño: José Rodríguez, Ángel, Lucena, González, Óscar, Fede, David Carmona, Salinas, Chechu, Javi Guerrero y Álex Molina. Árbitro: Alejandro Cruz Navarro (Sevilla). Hora: 17:00 (18ª jornada). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras ha recibido dos veces al Espeleño en su historia: la pasada campaña con empates (0-0) y la anterior con victoria (1-0).

El técnico algecireño recupera a Pipo, que debería ser titular, y no cuenta con sancionados para esta jornada. Viso pierde casi seguro a Antoñito, que no ha podido calzarse las botas con molestias en una uña, y está pendiente del estado físico de Aaron, Antonio Sánchez y Berlanga.

Viso ha citado a todos sus efectivos en la caseta, incluido a Álex Guti, Luis Hoyos y Moha, del filial. Alguno de ellos o incluso los tres podrían entrar en una lista refrescada por rotaciones con vistas a la cita del domingo en Jerez.

Dani Gallardo, que tuvo sus primeros minutos en Conil, apunta al once para dar descanso a José Carlos y el recién llegado Borja Vicent trabaja a buen ritmo con sus compañeros pero no podrá estrenarse hasta el partido con el Cádiz B por asuntos federativos.

El calendario enfila su 18ª jornada en un nuevo festivo, sin cuartel en un mes que en los últimos años se le ha atragantado a los algeciristas. Diciembre fue el inicio de la crisis con David Guti hace dos temporadas y acabó de forma nefasta con José Antonio Asián la última andadura. Los dos alcanzaron el playoff de ascenso... pero ninguno de la mejor manera posible.

Javier Viso tiene cuatro encuentros por delante para posicionar lo más arriba posible a su equipo en la primera vuelta. Los albirrojos comparecen en el Nuevo Mirador quintos empatados con el cuarto, el Betis Deportivo con 32 puntos, a cuatro del liderato que ostenta el enrachado Utrera (seis victorias seguidas). Precisamente ese es el problema del conjunto de Viso, que no termina de enlazar triunfos en un momento en el que el empate es el mal menor fuera de casa.

En Conil volvió a pasar. El Algeciras se quedó a medias en un partido que encarriló y no supo cerrar ni con mayoría de aficionados en las gradas. El vestuario es consciente de que en La Menacha no puede fallar más.

"Nos está penalizando mucho esos pocos minutos que tenemos de desconcierto en los partidos, los rivales nos marcan casi siempre en esos instantes", afirmó Viso para explicar los últimos resultados fuera de casa, con tres empates consecutivos y una sola victoria en siete salidas.

Viso se confiesa algo "mosqueado" por el cúmulo de bajas de su rival: "Es un equipo que está hecho de gente de la zona, igual que nosotros, con problemas para coger el ritmo a la categoría. Tienen muchas lesiones y además vienen con sanciones, no sé qué rival me voy a encontrar y eso no me gusta", reconoció.

El técnico aseguró que no puede poner peros a su plantilla: "Me cabreo como me cabreé el otro día porque creo que tenemos capacidad para más, pero con el grupo no puedo estar descontento, la campaña es fantástica", dijo. "Tenemos muy buen equipo pero sabemos hasta dónde podemos pedirle y no siempre se puede ganar", agregó.

"El equipo va a estar entre los cuatro primeros sí o sí, pero vamos a ver qué cuatro primeros son porque hay plantillas muy importantes", sentenció.

El líder Utrera recibe al Ceuta (12:30), el Cádiz B visita al Xerez DFC (17:30), el Córdoba recibe al Conil (11:30) y el Betis Deportivo visita al Ciudad de Lucena (17:00).