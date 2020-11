El entrenador del San Fernando CD, Jovan Stankovic, que acabó expulsado, destacó el esfuerzo realizado por su equipo a pesar de la derrota por 1-2 frente al Algeciras: "Jugamos contra el líder y mi equipo lo dio todo. No puedo decir en ningún momento que haya faltado algo porque hicimos todo lo posible para sumar los tres puntos".

Stankovic afirma que su equipo tuvo "mala suerte" en el partido: "En la primera ocasión llegó el gol. Con uno menos presionamos y marcamos el empate, pero la primera vez que volvieron a llegar marcaron otro".

El técnico señaló comprender las críticas al equipo, pero reafirmó el compromiso con el equipo: "Tengo más fuerza que nunca para seguir con este equipo, pero no depende de mí. ¿Críticas? Tienen razón, pero la fuerza que tengo no la he tenido nunca, ni cuando jugaba en Mallorca y estoy seguro de que este grupo va a salir de esta. Me pueden criticar lo que quieran, pero voy a seguir a aquí y de esta vamos a salir porque es un grupo espectacular y no se merece esto".