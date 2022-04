Eloy Jiménez: "El Algeciras está hecho para estar arriba igual que el Baleares"

Eloy Jiménez, el técnico del Atlético Baleares, entiende que su equipo se enfrenta a "un rival directo" este domingo en la visita al Algeciras CF (12:00 en el Nuevo Mirador). El entrenador, que relevó al destituido Xavi Calma a primeros de marzo, pone a los albirrojos a la altura de los baleáricos en cuanto a aspiraciones: "El Algeciras está hecho para estar arriba igual que el Baleares".

"Sabemos que el Algeciras es un equipo intenso, que suele salir fuerte en los partidos y que está hecho para estar arriba", manifestó el preparador al ser preguntado por su oponente. "Es un conjunto con las ideas claras y que tiene un campo donde la afición aprieta mucho. Sabemos que nos vamos a encontrar esa situación pero estamos preparados para competir", agregó.

Después de un empate que supo a muy poco, las urgencias planean sobre un Baleares que ve peligrar su puesto en zona de playoff: "El partido del Cornellà ya es historia y el fútbol te da la oportunidad cada domingo. Ahora toca el Algeciras, un rival directo, un equipo que está hecho también como el Atlético Baleares y muchos más para estar arriba, y vamos con la idea y la mentalidad de ir a ganar para hacernos fuertes", continuó Jiménez.

El míster de los blanquiazules cree que el principal problema de su plantilla es una cuestión mental: "El tema es de coco. Creo que se trata de ganar un partido y que otra vez vuelva la confianza a todo el mundo, poco a poco, volver a sacar la mejor versión de cada uno de nosotros", explicó. "Las dinámicas y los estados de ánimos existen en el fútbol, es la realidad. El otro día teníamos que haber ganado y ahora tenemos la oportunidad de ir a ganar en Algeciras".

Eloy Jiménez insiste en que de nada vale pensar en el buen arranque de temporada: "No sé si crearon expectativas que no sé si eran reales o no de estar ahí arriba y ahora verte ahí puede afectar. Yo intento quitar esa presión porque hay muchos candidatos como nosotros y no se puede estar pensando en el inicio, tenemos que pensar en el momento. Si ganamos, creo que cambiaría todo", argumentó.

"El problema nuestro también lo tienen los demás", advirtió el técnico. "A los demás les está costando ganar también, ahí tenemos los resultados, así que el que menos falle y el que sea más fuerte mentalmente será el que acabe arriba", señaló Jiménez, que elogia "la actitud positiva" de sus pupilos en el día a día: "Los chicos trabajan de maravilla. Se trata de buscar la fórmula".

Están descartados para este partido Armando, Cordero, Hugo y Gorka, como ha explicado el club en un comunicado, mientras que algunos jugadores son duda hasta el último entrenamiento.