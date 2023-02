Docampo: "Es una derrota dura de digerir"

Eduardo Docampo calificó el revés ante el Algeciras CF como una derrota "dura de digerir". Los albirrojos agravaron el momento de una Cultural Leonesa que se desengancha de la lucha por los puestos nobles. "No pienso en eso, pero si no marcas goles...", lamentó.

"Va a ser duro de digerir esto pero no queda otra que hacerlo lo antes posible", comenzó Docampo su comparecencia ante los medios. "Tenemos que poner ilusión y ganas para poder darle la vuelta a la situación porque no vimos lo que nos caracterizaba en el Reino", aceptó.

"Tuvimos una falta de acierto en los primeros minutos, sobre todo en pases fáciles, y fuimos cayendo en confianza. No supimos reengancharnos, no salía nada... De estos partidos suele haber alguno en la temporada, esperemos que sea pasajero", explicó.

Sobre la falta de gol, Docampo insistió: "Estamos trabajando, es un hándicap no hacer goles porque así es imposible ganar. No podemos pararnos a pensar en otra cosa que no sea en cómo meter más goles, si pensamos en lo de atrás estamos perdiendo el tiempo", afirmó.

"Venimos de una mala racha pero no había pasado esto hasta ahora. Vamos a estar tranquilos y a dar otro punto de juego a esto", resaltó,

Sobre el debutante Kawaya, Docampo dijo que "salió con ganas y está ilusionado. Hizo tres o cuatro acciones vistosas. No hay que pedirle que sea el salvador, pero sí que sea más vertical y más efectivo".

¿Se escapa el playoff? "No pienso en el playoff, pienso en jugar, en el día a día y en estar preparados".