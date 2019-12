La Jueza Única de Competición desestimó este miércoles el recurso presentado por el Algeciras CF por la expulsión de Pablo Ganet en el Clásico ante la Balona y castigó al albirrojo con el correspondiente partido de sanción.

Ganet se pierde por tanto la visita del sábado a Marbella y se cae del momento en un momento dulce en el que había logrado engancharse a la titularidad. Competición entiende que las pruebas aportadas por el club para defender su recurso no desvirtúan el acta arbitral y que la acción realizada por el futbolista es compatible a lo descrito por el colegiado. La Jueza subraya que no hay un error claro o patente y aplicar las consecuencias disciplinarias oportunas para la acción señalada por el árbitro.

"Tras analizar las alegaciones presentadas por el Algeciras y visionar la prueba videográfica y fotográfica aportada, sólo puede concluir que la acción del jugador amonestado es compatible con la descripción de los hechos que efectúa el colegiado en el acta del encuentro. Dichas pruebas no respaldan la afirmación del club: que el jugador realiza una acción limpia en la que roba el balón al contrario sin contactar con el mismo, negando por tanto el derribo", dice la resolución.

"Esto no se deduce de forma evidente ni de las imágenes ni de las fotografías aportadas, que no prueban como deberían la ausencia de contacto entre ambos jugadores. En consecuencia, no se aprecia el error material manifiesto invocado como fundamento de las alegaciones del club. El club ofrece una explicación de lo ocurrido que difiere de lo consignado por el árbitro en el acta arbitral. Sin embargo, la prueba aportada que pretende demostrar una distinta versión de los hechos no es suficiente para que este órgano disciplinario sustituya la descripción de la apreciación del árbitro reflejada en el acta. Sería necesario en todo caso que nos encontrásemos ante un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se dan en este caso", explica la Jueza Única.