El Deportivo se desplaza con 20 efectivos para refrendar el efecto Óscar Cano

El RC Deportivo de La Coruña quiere despegar de la mano de Óscar Cano a partir de este sábado (17:00) en el Nuevo Mirador de Algeciras. Tras haber ganado sus dos primeros compromisos en Riazor y haber perdido su único desplazamiento, el nuevo técnico tiene el reto de hacer carburar al Dépor también fuera de casa. Los blanquiazules marchan sextos con 18 puntos, tres más que los algeciristas.

Cano ha convocado a 20 jugadores para el desplazamiento hasta Algeciras. Se quedaron fuera Isi Gómez, Borja Granero, Ibai y Pablo Brea. El centrocampista Isi Gómez, titular el pasado sábado ante el Sanse, se ha resentido de unas molestias musculares y se queda en casa por precaución. Tampoco está todavía listo Borja Granero, aunque esta semana se sumó ya al grupo. Pablo Brea e Ibai, que se quedó fuera por segunda salida consecutiva, no viajan por decisión técnica.

La nota positiva para los coruñeses es la vuelta de Adrián Lapeña. Las incógnitas sobre el once es si Lapeña volverá al centro de la zaga y quién suplirá la ausencia de Isi Gómez en el centro. Mario Soriano trabajó algunos días al margen pero forma parte de la expedición, que se ha entrenado este viernes por la mañana y, tras el almuerzo, iniciará el viaje a Santiago para volar a Málaga y de ahí trasladarse en autobús a Algeciras.

"Algeciras tiene aroma a proyecto"

El técnico del Deportivo, Óscar Cano, ve al Algeciras como "un rival que quiere ser protagonista". El preparador espera que el viento no sea un condicionante para un duelo que prevé atractivo. Cano dio unas pinceladas sobre el juego de los albirrojos: "Sus centrales tienen impacto alto en el juego. Conducen y saben encontrar gente por dentro para, a partir de ahí, activar por fuera a sus dos buenos laterales. Y dentro del área está Roni, uno de los cinco mejores delanteros de la categoría".

"Me consta que son pulcros, profesionalizando muchas áreas del club y con un claro aroma a proyecto. Un entrenador con tres-cuatro años de contrato y poca intoxicación del mundo del fútbol al venir su dueño del baloncesto. Nunca hay esa presión extra que te puede limitar", manifestó sobre la entidad albirroja.

Cano asume que "si eres capaz de sumar los tres puntos, la confianza se multiplica". "Y cuando confías en ti mismo y tus posibilidades, eso te acerca a seguir sumando. Sería matar dos pájaros de un tiro. Lo importante es ganar. Es lo que da prestigio, lo que nos mantienen en los cargos. La gente no va a mirar ningún proceso. Cuando ganas eres el más guapo, da igual cómo. Cuando pierdes, también da igual cómo, te dices que te tienes que deprimir y que la vida es una porquería. A los chicos, gente joven, les afecta porque todavía son sensibles a lo que se dice de ellos. No te pueden condicionar tanto las victorias y las derrotas", reflexionó.

El granadino, que solo lleva tres partidos, está maravillado en Riazor: "Ya desde fuera todos en el mundo del fútbol decíamos que el Deportivo tenía un equipazo. Pero incluso yo siendo un enfermo del mercado, me ha sorprendido para bien el grupo que se ha formado. Entrenando en el día a día estos chicos van mostrando que tienen posibilidades infinitas. Pero la categoría es exigente y cada vez mejor. Se está elitizando todo de una manera bestial".

Cano entiende que la paciencia es la mejor compañera para alcanzar los objetivos: "Hay que tener cautela. Porque estamos lejos de la cabeza y porque nos permite centrarnos en el día a día. Hay que trabajar con esa cautela, pero también con ambición. No mirar más allá del Algeciras. Y que estamos en construcción es evidente. Nuestra aspiración es conseguir que todo el mundo perciba que el Deportivo hace en cada partido más cosas para ganar que para perder. Estar siempre más cerca de ganar que de no ganar. El día que yo no sienta que el Deportivo está a tiempo de conseguir lo proyectado, tendremos aquí una rueda de prensa de despedida. Porque me enseñaron a ser honrado. Vamos a intentarlo por la vía rápida, pero si no, será por la vía lenta. Tengo confianza plena en que el equipo estará en Segunda el año que viene", sentenció.

