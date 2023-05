El Algeciras se las verá con un Deportivo con Lucas Pérez y Quiles entre algodones

El Algeciras CF se cruzará en la penúltima jornada liguera con un Deportivo de La Coruña que tiene a sus dos grandes artilleros entre algodones. Los albirrojos visitarán Riazor el 20 de mayo (19:30) para verse con un Deportivo que ha perdido por sendas lesiones en el rostro a Quiles y Lucas Pérez... aunque no hay que dar por descartados a ninguno de los dos para la cita de dentro de dos semanas.

El conjunto gallego dio a conocer que Lucas Pérez ha sufrido una fractura del arco cigomático malar (en la cara) y que "será intervenido en los próximos días en el Hospital Quirón Salud A Coruña por el doctor Álvaro García-Rozado, que estará acompañado por el jefe de los Servicios Médicos del RC Deportivo, Carlos Lariño".

El delantero estrella del Depor, fichado el pasado mercado de invierno desde el Cádiz de Primera, se lastimó en el empate sin goles ante el Alcorcón del pasado sábado, un resultado que complica mucho el primer puesto a los de Óscar Cano. Pérez, no obstante, aseguró no será una baja de larga duración y ni siquiera se descartó para el partido con el Linares, que se disputará el próximo domingo. "No va a ser de larga duración; va a ser de corta duración. Intentaré con todas mis fuerzas estar ante el Linares, jugar con una máscara. Intentaré darlo todo para estos partidos que nos quedan".

"Estos partidos que quedan son importantes para reencontrarnos porque lo del Alcorcón fue un duro golpe principalmente por no poder brindar a Arsenio la victoria", afirmó Lucas, quien afirmó que tiene "muchísimas ganas e ilusión por conseguir el objetivo".

Este contratiempo se ha sumado al sufrido con Alberto Quiles, el pichichi blanquiazul con 15 dianas. Quiles ha sido dado de alta y ya descansa en su domicilio tras haber sido intervenido de la doble fractura del seno maxilar y del suelo de la órbita a consecuencia de la patada que recibió en el partido ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel.

El Deportivo quiere tenerlo de vuelta para el play-off (la opción más viable) pero el delantero, que seguirá un entrenamiento personalizado supervisado por el readaptador, Álex Canosa, no se descarta para el final liguero. Tener minutos ante el Algeciras o en la última cita ante el Pontevedra es su objetivo.