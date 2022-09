El Algeciras, a por el doblete en el Mirador

Segunda cita seguida de la temporada en el Nuevo Mirador y oportunidad inmejorable para sumar la segunda victoria. El Algeciras CF repite siete días después en casa para recibir este sábado (21:30) a la Cultural y Deportiva Leonesa en la tercera jornada del grupo I de la Primera Federación. El equipo de Iván Ania aspira aspira a enlazar triunfos ante su afición, algo que no suele ser sencillo... aunque jugar en una caldera con más de 4.500 gargantas ayuda. Y tanto que ayuda.

El Algeciras vuelve a comparecer en sábado y vuelve a hacerlo en el Mirador en el horario nocturno como ante el Rayo Majadahonda. Después de la primera alegría del curso, en un partido que tuvo altas dosis de emoción y sufrimiento, los de Ania van a intentar lo que no consiguieron hace un año: ganar dos duelos seguidos en el templo de La Menacha en apenas una semana.

Alineaciones probables Algeciras CF: Pol Tristán; Albarrán, Figueras, Amoah, Tomás, Borja, César García, Iván, Roni, Romero y Elejalde. Cultural Leonesa: Salvi; Saúl, Cristian Pérez, Amelibia, Joel, Jesús Álvarez, Tarsi, Solís, Néstor, Percan y Obolskii. Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez (Don Benito). Hora: 21:30 (tercera jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera vez que la Cultural visita el Nuevo Mirador.

Los albirrojos, igualados a tres puntos con una Cultural que también viene de estrenar su casillero de victorias, pueden dar el salto a la zona noble de la clasificación. Aunque a estas alturas la tabla se antoja todavía anecdótica, plantarse arriba y consolidar el Mirador como una fortaleza supondría un impulso extra para un vestuario que aún se encuentra en periodo de rodaje.

Ania recupera a Siddiki, que cumplió por la expulsión en Fuenlabrada, pero pierde a David Martín y Admonio, ambos lesionados. El extremo, titular el pasado sábado, sufrió una lesión muscular que le tendrá algunas semanas fuera de combate. Lo del defensa central apunta a más grave ya que arrastra una tendinopatía rotuliana que puede desembocar en una recuperación de meses. El míster ha explicado que lo más normal es que el central tenga que pasar por el quirófano. En cualquier caso, Admonio se quedó fuera ya ante el Rayo Majadahonda y Ania apostó por el recién llegado Amoah, notable en su debut y con todas las papeletas para asentarse. "Estuvo bien y no es fácil porque llevaba dos entrenamientos y venía de estar aparte en el Valladolid", resaltó el entrenador.

El once algecirista no debería experimentar demasiados cambios más allá del obligado por la lesión de David Martín, que dejará su sitio a Elejalde, inspirado en sus primeros minutos como albirrojo. Ania podría dar entrada a Nico Van Rijn atrás o guardar alguna sorpresa, aunque lo lógico es que apueste por dar continuidad a lo visto ante el Rayo si no sucede nada rato en el entrenamiento matinal de este sábado.

Ania tiene claro que el Algeciras debe "mejorar" en muchos sentidos: "El otro día, hasta el gol de ellos, hicimos 60 minutos buenos pero no me gustó lo que pasó después. Le dimos opciones al rival, dimos un paso atrás y al final terminas casi pidiendo la hora, en ese sentido tenemos que mejorar", aseguró.

Echar el cerrojo es otra de las cuestiones que el míster ha preparado esta semana: "En pretemporada juegas más alegre, haces pruebas, quieres ver otras cosas, pero tenemos que ajustar para que nos generen poco porque por ahí pasan muchas opciones de ganar los partidos. Es importante dejar la portería a cero", manifestó.

Sobre la Cultural, Ania comparte la incertidumbre que existe sobre un conjunto que disputó sus dos primeros partidos en casa: "No sé lo qué nos vamos a encontrar. En casa es un equipo que presiona alto, que intentar ser combinativo, que si le aprietas juega directo sobre el punta... No sé si como visitante va a tener el mismo estilo. Tenemos que estar alerta y preparados para cualquier cosa", advirtió.

"Es importante que empecemos a dejar la portería a cero"

Ania acepta que "es difícil conseguir dos victorias seguidas" en esta categoría, pero se aferra al factor campo y al empuje de la afición: "Sabemos que para cumplir los objetivos hay que hacerse muy fuerte en tu estadio y yo, lógicamente, prefiero jugar como local que como visitante. Lo principal es olvidarse del último partido porque lo pasado ya no cuenta y pensar en lo que tienes delante", invitó.

El Nuevo Mirador espera repetir o superar el ambientazo del estreno para esta segunda cita. La afición también confía en que se hayan solucionado los problemas en los accesos que originaron colas, especialmente en la zona de Preferencia. El club ha batido ya su récord de abonados, con más de 4.500 carnets vendidos, y se ha marcado el reto de alcanzar los 5.000 este mes.