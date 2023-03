Cristóbal Parralo: "Al Algeciras lo daba que iba a estar en la lucha por el playoff"

Cristóbal Parralo esperaba ver al Algeciras CF en otra pelea a estas alturas de la temporada. El entrenador del Racing de Ferrol entiende que los albirrojos, su rival este domingo (17:00), tiene una plantilla con poco que envidiar a las mejores del grupo. El experimentado técnico aguarda "un partido complicado" con la referencia del empate de la primera vuelta en el Nuevo Mirador.

"Al principio, cuando analizas las plantillas del grupo, al Algeciras lo daba que iba a luchar por estar en playoff, lo cual no quiere decir que no pueda llegar todavía porque quedan muchos puntos en juego", señaló Parralo al ser preguntado sobre la situación de los algeciristas.

"El Algeciras es un equipo que tiene una plantilla que no tiene que envidiar demasiado a las demás", prosiguió. "Además, viene en una buena dinámica, tras haber hecho seis de seis puntos, y nos espera un partido muy complicado. Ya lo comprobamos en Algeciras", manifestó.

"Somos conscientes de que es buen equipo, al que respetamos, pero creo en los míos y, si estamos bien, lo podemos competir", agregó.

Tras las tablas en Linarejos, el Racing vuelve al cobijo de A Malata: "Venimos de sumar un punto en Linares y ahora jugamos en casa. Si queremos conseguir cosas, tenemos que ser fuertes en nuestro estadio", expresó el preparador.

¿Siete jornadas sin perder? "No nos gusta no perder, está claro, y queremos ganar los máximos posibles, pero son estadísticas. Todo lo que has hecho antes ya no vale", advirtió.

"Los resultados, verte ahí con opciones, todo eso es positivo, pero nosotros vamos más por las sensaciones que transmite el equipo, por la manera de trabajar", explicó Parralo. "Veremos cómo llegamos a las tres-cuatro ultimas jornadas, ya valoraremos. Ahora mismo las sensaciones son buenas, sabemos que somos un equipo que la fuerza está en el grupo", insistió.

Al técnico de los ferrolanos le preocupa "muchísimo" al contratiempo de las bajas. "Yo quiero tener a todos sanos, que estén felices y compitan. Lo contrario te deja con menos alternativas, pero no nos hemos quejado nunca, no lo vamos a hacer ahora. Hay confianza máxima en los jugadores, no tenemos dudas", zanjó.