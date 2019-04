El entrenador del Conil CF, el añorado exjugador del Cádiz CF Alfonso Cortijo, espera un partido muy “complicado” este sábado (12:00) en el Nuevo Mirador frente a un Algeciras CF que afronta lo que él considera “su última oportunidad para poder alcanzar la liguilla”. El técnico amarillo tratará de repetir lo conseguido por Coria o Lucena en tierras algecireñas, pese a que su equipo llega “con lo justo” debido a las múltiples bajas e inmersos en plena lucha por la salvación.

“Ante el Algeciras tendremos que trabajar el partido porque tienen la ilusión de engancharse de nuevo a la liguilla, es su último tren”, asegura. “Va a ser difícil porque ellos tienen que ganar todos los partidos posibles para meterse. Además, no dependen de ellos, por lo que tienen que esperar a que pinchen el resto de rivales”, apunta.

El excadista se espera un Algeciras que salga “muy fuerte” y “que vaya hacer gol”. “Si no van a estar más nerviosos”, dice, aunque cree que la afición “va a estar con ellos”.

El preparador de los jandeños advierte de que si los albirrojos “no tienen espacios, lo van a pasar mal”. “Ya veremos si juega Antoñito, es muy rápido entre líneas”, comenta sobre uno de los principales peligros de los albirrojos a su parecer.

A Cortijo no le queda otra que no reservarse nada porque todavía no tienen amarrado la salvación: “Para defender siempre hay tiempo, queremos ir a marcar e intentar que se pongan nerviosos”, sostiene. “Trataremos de ganar y jugar con nuestras armas. Ellos se están jugando casi el último partido para entrar en liguilla y van a salir fuerte. Saldremos igual que el día de Chapín, aunque después nos faltasen fuerzas”, compara.

El conjunto conileño desembarca al alza desde que el jerezano tomase las riendas del club hace cinco semanas: “Nuestras sensaciones siempre son buenas y más por la racha que llevamos en los últimos partidos”, expresa. “Hemos cambiado en las últimas jornadas y salimos de los puestos de descenso. Con lo poco que tenemos vamos tirando. Somos 18 justos y entre las bajas, los sancionados y demás, la recta final se nos hace un poco cuesta arriba”, señala.

El calendario que resta para los conileños no es de los más sencillos y Cortijo lo sabe: “El Algeciras se la está jugando, aunque luego contra el Córdoba B también. Esperemos llegar al final salvados contra Lucena, Coria y Puente Genil”, termina.