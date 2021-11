La Copa del Rey reparte más de dos millones de euros en la Primera RFEF

Los clubes de la Primera RFEF participantes en la Copa del Rey, entre los que se encuentra el Algeciras CF, se repartirán algo más de dos millones de euros con las ayudas de la Real Federación Española de Fútbol. El organismo que preside Luis Rubiales destinará 1,1 millones por la participación y otro millón de euros para el pase de rondas -según explicó el diario As- entre los equipos clasificados de la categoría. Los clubes tienen que cumplir con todos los requisitos administrativos para poder ingresar las cantidades económicas correspondientes.

La Federación, que el pasado mes de septiembre anunció un montante superior a los cuatro millones de euros en ayudas para la Primera RFEF, tiene a la Copa del Rey como uno de sus grandes estandartes del llamado fútbol no profesional. La RFEF va a invertir más de dos millones de manera directa en el torneo del KO entre los participantes de la nueva categoría. Los 2,1 millones por la Copa no serán distribuidos hasta que no estén todos eliminados de la misma y se conozca quién ha logrado superar más fases.

La primera ronda, en la que arrancará la participación del Algeciras, será el día 1 de diciembre. La segunda ronda se jugará el 15 de diciembre, los dieciseisavos el 5 de enero, los octavos de final los días 15 y 16 de enero, salvo en el caso de los participantes en la Supercopa, Atlético de Madrid y Barcelona, que jugarán el día 19 de enero.

La RFEF hizo gala del programa que destina a la Primera RFEF un máximo de 4.340.000 euros en la temporada 2021/2022. De este montante, 1,6 millones son para la ayuda a la profesionalización y 640.000 para el incentivo y fomento del fútbol base. El resto va para la Copa. La Federación establecido que a cada club de la Primera RFEF le corresponde 50.000 euros para la profesionalización y 20.000 euros por formación base. Cantidades a repartir entre los clubes que cumplan las condiciones y normas que establece la RFEF.