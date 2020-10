Claudio Barragán: "El Algeciras nos generó muchos problemas, no estuvimos cómodos"

Claudio Barragán, el técnico del Recreativo de Huelva, ha afirmado que su equipo no estuvo "cómodo" ante el Algeciras CF en la derrota sufrida en el Nuevo Colombino. El entrenador albiazul ha dado "mérito" al partido realizado por los de Salva Ballesta.

"El primer tiempo, hasta el minuto 25, estuvimos muy bien aunque no tuvimos ocasiones claras, sí centros, algún tiro lejano, pero sí tuvimos el control del partido", comienza su análisis. "A partir de entonces, no tuvimos el balón, sobre todo en la segunda parte y no estuvimos cómodos, nos generaron muchos problemas".

"Hay que dar mérito del rival, que también juega", concede Claudio, que dice que buscó los cambios "para dar frescura" y porque "hubo cosas que no me gustaron, es la ley del fútbol".

"A la espalda nos hicieron daño y recibieron cómodos", sostiene Claudio sobre el Algeciras. "Quizás teníamos que haber defendido más en bloque medio y salir rápido, pero cuando el Algeciras ha marcado el partido se puso cuesta arriba, lo hicieron muy bien, pararon el ritmo y fue complicado poder hacerles daño".

"No queda otra más que levantar la cabeza y volver a entrenarse, no hay tiempo para lamentaciones aunque estamos fastidiados", proclama el técnico del Recre. "Para ganar los partidos hay que correr como un equipo chico, concienciarnos de que somos de Segunda B", sentencia.