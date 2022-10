El Ceuta, sin Alberto Reina y bajo el efecto José Juan

La AD Ceuta FC va a recibir este domingo (12:00) al Algeciras CF bajo el efecto José Juan Romero. El equipo caballa hizo bueno el dicho del entrenador nuevo con una victoria que le reportó los primeros puntos de la temporada tras un arranque con cuatro derrotas consecutivas. El técnico, con una plantilla cargada de caras conocidas para el algecirismo, solo tiene la baja de Alberto Reina, sancionado con dos partidos por su expulsión en Majadahonda.

Ceuta respira ambiente de derbi a pesar de que el reencuentro con el Algeciras no podrá celebrarse en el Alfonso Murube, que ultima sus obras de mejora. Las pistas de atletismo de Loma Margarita acogen el hogar provisional de un Ceuta que espera hacer valer el factor campo con las gradas supletorias que podrían albergar a más de tres mil espectadores, contando a los muchos algeciristas que tienen previsto desplazarse en el primer ferry de la mañana.

En las filas locales no se esperan demasiados cambios en el once de José Juan aunque el técnico siempre es partidario de los retoques. Uno será obligado por la sanción de Alberto Reina. Los medios locales especulan con la posibilidad de que el exalgecirista Gato Romero tome el relevo en la portería. Los exalbirrojos que casi seguro estarán en el once son Antoñito, Robin y Álvaro Telis (este último se hace llamar ahora Mati).

El Ceuta comienza la jornada en puestos de descensos aunque consciente de que sumando podría abandonar la zona peligrosa. Desde su llegada para relevar a Chus Trujillo, José Juan ha insistido en dar valor a una plantilla que ve capacitada para competir en el grupo, más allá de su etiqueta de recién ascendido.

"El partido tiene la importancia vital de tres puntos, como todos, y a eso vamos. Es verdad que es un derbi, que va a haber un ambiente extraordinario y ante un extraordinario equipo, pero vamos a salir al doscientos por cien como ante cualquier rival", señaló Romero, que no es partidario de catalogar la cita como decisiva. "Estamos en el principio. A largo objetivo no hay partidos decisivos, hasta que no juegas las últimas jornadas. A estas alturas ningún resultado decide la campaña".

El preparador sevillano, cuyas declaraciones al completo pueden consultarse aquí, asumió que el césped no permitirá a los dos equipos ofrecer el partido que querrían, aunque da por hecho que ambos brindarán un espectáculo para los aficionados. "Somos unos privilegiados y tenemos que disfrutarlo".

