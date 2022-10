El Algeciras, al abordaje de la zona alta

Es momento de lanzar los garfios para intentar escalar a la parte alta de la Primera Federación. El Algeciras CF intentará al abordaje este domingo (12:00) ante la AD Ceuta FC en un campo que nunca antes ha pisado: las pistas de atletismo de Loma Margarita, la casa provisional de los caballas mientras ponen guapo el Murube.

El Derbi del Estrecho vuelve casi cuatro años después para estrenar categoría con motivo de la sexta jornada del grupo I de la Primera Federación. Los albirrojos, con siete puntos, miran de cerca al vagón cabecero después de haber sumado cuatro de los últimos seis puntos. El triunfo en Badajoz y el empate en casa ante el Racing de Ferrol han asentado las sensaciones de un Algeciras que quiere instalarse lo antes posible en ese primer pelotón.

Alineaciones probables AD Ceuta FC: Montagud; Barreda, Telis, Robin, David Alfonso, Samu Casáis, Antoñito, Julio Iglesias, Aisar, Ismael César y Pablo. Algeciras CF: Pol Tristán; Albarrán, Amoah, Jordi Figueras, Tomás, Unai Veiga, Pepe Mena, Iván, Roni, Romero y Elejalde. Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio (Torrejón de Ardoz). Hora: 12:00 (sexta jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Pistas de atletismo Loma Margarita, en Ceuta. Antecedentes: La última visita al actual Ceuta se saldó con derrota algecirista por 3-2 en la temporada 2018-19, en Tercera división.

Iván Ania, que volverá al banquillo tras haber cumplido su sanción, espera recuperar a David Martín y mantiene las bajas de los lesionados Admonio, Borja Fernández, Nico Van Rijn y Ferni. Lo de los lesionados tiene sus matices porque Admonio ya está operado y en rehabilitación, mientras que Ferni está a punto de reaparecer desde que se rompió en marzo. Borja y Van Rijn siguen en la enfermería con sus problemas musculares. El central confía en volver a estar disponible para el siguiente compromiso en el Mirador. Los canteranos Curro, Pimienta e Iker completaron una expedición que embarcó en la tarde del sábado hacia la otra orilla del Estrecho.

Ania podría repetir once por vez primera este curso. El asturiano se mostró encantado con la primera mitad realizada ante el Ferrol pero igual o más de disgustado por el segundo tiempo. Por ahí quizás pudiera venir la variante o el toque de atención. Lo normal es que David Martín, si retorna tras su lesión, lo haga con algunos minutos.

El entrenador valora que "se recupera un derbi" y pone "en alerta" a sus pupilos sobre una premisa que considera innegociable: "Es un partido que tenemos que afrontar como mínimo con la misma motivación que el rival", advirtió Ania, consciente de que "hay circunstancias extra" que rodean al derbi.

Sobre la situación del césped de las pistas de atletismo, de las que dicen que no presentan las mejores condiciones, Iván Ania disparó con pragmatismo. "El equipo tiene que ser versátil y adaptarse. Tendremos que asumir las menos situaciones de riesgo posible en ciertas zonas, pero no podemos cambiar nuestra manera de jugar. Nuestro terreno de juego tampoco es que esté para tirar cohetes".

Para Ania el Ceuta es "una incógnita" después del peculiar arranque liguero que ha tenido. "Porque ha jugado casi todo como visitante y como local en un campo que no es el de ellos y encima con un cambio de entrenador", argumentó. El algecirista conoce bien a José Juan Romero. "Es el entrenador más combinativo de los que yo me he enfrentado. En cuanto al equipo del Ceuta, vamos un poco a la expectativa aunque los vimos ante el Majadahonda", explicó.

El Algeciras tiene la posibilidad de acabar la sexta jornada con diez puntos, lo que seguramente le dejaría muy cerca de los cinco primeros. "No miramos más allá de ganar, de los tres puntos y de intentar ir escalando posiciones", aseguró antes de bajar cualquier conato de humo. "Tenemos que hacer autocrítica de lo anterior y que nos sirva de refuerzo para el futuro. Tenemos que mejorar como equipo sobre todo en no hacer una parte buena y otra mala".

"Lo más importante es saber interpretar los momentos. Cuando eres dominador, tienes que intentar ponerte por delante y cuando te dominan, intentar sufrir lo menos posible", insistió el asturiano, que esta semana dio un par de días de descanso a su plantilla, así que las pilas estarán cargadas.