AD Ceuta FC: vuestras caras me suenan

El Algeciras CF se va a enfrentar este domingo a un rival repleto de caras familiares para la afición albirroja. La AD Ceuta FC espera en las pistas de atletismo Loma Margarita (12:00) con una plantilla con nombres propios muy reconocibles entre los que hay que destacar al algecireño Antoñito y un algecireño de adopción e ídolo en el Mirador como el Gato Romero, ambos artífices de aquel ascenso a Segunda B de 2019 en Socuéllamos.

Pero hay más porque este Ceuta está compuesto por dos jugadores como Robin Lafarge y Álvaro Telis. El galo Robin dejó su impronta en temporada y media como albirrojo hasta que el pasado invierno se empeñó en cambiar de aires para irse a Estados Unidos. El uruguayo Telis sufrió el mayor de los infortunios al padecer una gravísima lesión nada más aterrizar en La Menacha.

Y hay más porque el vestuario caballa cuenta con dos exbalonos veteranos como Pito Camacho y Carrasco, dos jugadores que saben lo que es vivir de manera intensa un Clásico del Campo de Gibraltar.

La conexión va un poco más allá del terreno de juego porque el exalgecirista Víctor González trabaja codo con codo con la dirección deportiva que capitanea el ex de la UD Los Barrios Edu Villegas. Otro ex del Mirador, el algecireño Miguel Ángel Berlanga comanda el filial del Ceuta que compite en Tercera Federación y que también cobija a jugadores de la comarca como Tote, Nacho Holgado o Cheíto.

El Algeciras se va a topar con un Ceuta revitalizado tras su primera victoria de la temporada, un triunfo épico en Majadahonda que dejó los primeros puntos de los caballas en la Primera Federación. La alegría llegó de la mano del reestreno de José Juan Romero en el banquillo tras la destitución de Chus Trujillo. El técnico del ascenso fue el señalado después de las cuatro derrotas consecutivas de los norteafricanos en el inicio de la competición. Cuatro tropiezos, en parte condicionados por el hecho de tener que jugar tres como visitantes y el de casa, en el exilio de las pistas.

Pero José Juan ha desembarco con su varita y ha devuelto la alegría en un Ceuta que ya ve todo con otra cara. Los caballas están recién ascendidos pero quieren mirar a la cara a todos sus oponentes. El cuadro ceutí ocupa puestos de descenso (iguala a puntos con el Unionistas y la Balona), pero lógicamente está a tiro de piedra de la zona tranquila de una clasificación todavía muy abierta.

El barreño Josema Gallego, una de las apuestas del verano de los caballas

El Ceuta 22-23 quiere disfrutar de la Primera Federación y asentarse en la categoría tras un ascenso muy luchado que redondeó en la final ante el Unión Adarve madrileño. Bajo la presidencia de Luhay Hamido, un dirigente que siempre ha puesto de su parte para hermanar a las aficiones de ambos lados del Estrecho, el proyecto ceutí ha superado los 2.300 abonados. Una vez estén acabadas las mejoras del Murube, los norteafricanos esperan convertir su estadio en un fortín.

La plantilla del Ceuta mantiene la espina dorsal del ascenso con los porteros Leandro Montagud (paró un penalti en la final ante el Adarve) y Lolo, a los que se sumó Jesús Romero, promocionado desde el filial de Berlanga; continúan los defensas David Alfonso, Alain, Carrasco y Álvaro Telis; siguen los centrocampistas Reina, Samu Casais, David Castro e Ismael César; y arriba estamparon su renovación Aisar y Pito Camacho.

Entre los fichajes realizados el pasado verano, el Ceuta echó sus redes en la otra orilla ya que se hizo con el algecireño Antoñito, tras su salida de la Balona; con Robin Lafarge, después de su periplo efímero por Estados Unidos; y además apostó por el barreño Josema Gallego, que había destacado el pasado curso en las filas del Badajoz.

Los caballas no han escatimado en un mercado estival en el que cerraron a jugadores cotizados como Liberto (UCAM), Adri Cuevas (Badajoz), Luismi (Córdoba) o el delantero Pablo García (Eldense).