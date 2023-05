Giráldez: "Creo que el Algeciras se salvará con holgura"

Claudio Giráldez, el técnico del Celta B, se mostró "contento" por el empate "en un campo difícil" y felicitó al Algeciras CF por el planteamiento. "Creo que ha sido el rival que mejor nos ha planteado en los dos partidos. Creo que se salvará con holgura", aseguró.

Giráldez vio "un partido híper competido" en el Nuevo Mirador. "Se nota muchísimo la tensión en el juego, sobre todo en el ofensivo, y es complicado jugar. Además, el campo seco, el calor... nos tocó achicar agua durante muchos momentos", comenzó su comparecencia el técnico celtiña.

El míster celeste felicitó al rival: "Se lo he dicho a Iván, creo que es el equipo que mejor nos ha planteado los dos partidos, con personalidad, yendo hacia adelante y pidiéndonos jugar", se mojó.

"Nosotros no éramos capaces de tener la pelota y hacer nuestro juego, pero me voy contento por el punto en un campo difícil", prosiguió. "No estuvimos cómodos y es mérito del rival. Ahora tenemos que hacer bueno este punto contra el Ceuta y que el Algeciras también lo haga bueno. Nosotros seguimos dependiendo de nosotros a falta de dos jornadas y es un sueño para el que no estábamos diseñados", manifestó.

"Creo que se va a salvar con holgura", dijo Giráldez sobre el Algeciras. "Creo que nos anulamos ambos equipos en un partido muy táctico y el empate es justo".