Schreuder: "El Algeciras lo puso muy difícil, dimos oportunidades"

Dick Schreuder, el técnico del CD Castellón, no se mostró del todo contento con la victoria de su equipo ante el Algeciras CF en Castalia, un triunfo que certificó a los blanquinegros como campeones de invierno del grupo II de la Primera Federación.

"No estoy contento con los últimos 30 minutos, pudimos matar el partido antes y no lo hicimos", manifestó el preparador neerlandés, traducido del inglés al castellano. "Necesitamos hacer nuestro trabajo en defensa, mantener la disciplina. Estoy contento con la victoria y orgulloso con el equipo, pero el partido pudo caer por el otro lado y no estaríamos contentos", advirtió. "Si pierdes seis-siete jugadores es más complicado plantear el partido. Necesitamos mejorar. Parece que estoy enfadado por ser crítico, pero estoy orgulloso", insistió.

Schreuder considera que "después del 2-1" el encuentro se descontroló: "Dimos las oportunidades al rival, defendimos corriendo hacia detrás, tuvimos problemas a balón parado. No es mi filosofía como jugamos los últimos minutos", manifestó.

El técnico de Países Bajos elogió la actitud del Algeciras: "Los esperábamos más defensivos de lo que se mostraron. Lo hicieron muy bien, lo pusieron muy difícil, mostraron coraje y nos presionaron hasta el final".

El míster del Castellón reconoce que jugar en Castalia ahora mismo no es plato de buen gusto para los rivales: "Es un lugar complicado para ganar, entiendo que a los equipos no les guste venir aquí, pero el Algeciras lo hizo muy bien".