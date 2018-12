Borja Vicent, presente armas

Borja Vicent está como un león enjaulado. El último fichaje del Algeciras CF por fin podrá debutar, si Javier Viso lo estima oportuno, el próximo domingo en el Nuevo Mirador en el duelo con el colíder Cádiz B (17:00). El mediocampista llegó hace un par de semanas a la ciudad, se sumó a la familia albirroja y aguardó con paciencia el periodo federativo para poder tener el alta como algecirista.El castellonense ha pasado de tener ficha profesional a amateur y el cambio requiere un mes. Cosas del reglamento.

“Yo de papeleo no sé nada, eso el club, yo lo único de lo que estoy pendiente es de que el míster me diga que me prepare para jugar”, reconoce el futbolista, deseoso por estrenarse con el Algeciras.

Borja Vicent aterrizó en el Nuevo Mirador tras desvincularse del Teruel, del grupo III de la Segunda B, el equipo con el que logró el ascenso la pasada campaña. Mané y Miguel Ángel García echaron el lazo al mediocentro al tiempo que solucionaron la salida de Rafa Melo al CD Ibiza de Tercera.

“He tenido una bienvenida muy buena, los compañeros me han arropado desde el primer momento y se ve que hay un ambiente inmejorable en el vestuario”, señala el jugador, que no ha podido debutar pero sí se ha metido de lleno en la dinámica.

Borja, de hecho, viajó a Conil y Jerez con la expedición para ir tomando nota: “He visto todos los partidos desde que llegué, no solo para ver cómo juega el equipo, qué quiere el entrenador y qué compañeros tengo, también para estar cerca del grupo y adaptarme lo antes posible”, explica el de Alqueries (Castellón).

El levantino se ha llevado una buena primera impresión de la ciudad, el estadio y la afición: “Ya Mané y Miguel Ángel me explicaron que el Algeciras está en Tercera pero que como club se vive una experiencia de superior categoría y es verdad. Se ve que hay una gran afición y un equipo con argumentos que quiere pelear por el ascenso”, relata.

Para Borja Vicent casi todo es nuevo en una entidad y un grupo en los que no conocía a nadie: “Solo había venido al sur en la fase de ascenso para enfrentarme al Cádiz B (de Mere, al que eliminaron en la eliminatoria de campeones). Todo es nuevo para mí, es un reto que me ilusiona mucho”, dice.

El Algeciras, cuando presentó a Borja Vicent, destacó sus condiciones como mediocentro defensivo e incluso central y unas cualidades que quizás no abundan en la actual plantilla. “Soy un jugador al que le gusta ir a la pelea, de corte defensivo, se puede decir que leñero”, bromea, aunque lo cierto es que este equipo necesita un futbolista de ese corte en un centro del campo demasiado jugón.

El albirrojo aún busca casa y de momento comparte piso con otros compañeros, entre los que está el pichichi Antonio Sánchez, su Cicerone estas primeras semanas. Al Borja futbolista hay que sujetarlo por sus ganas de jugar.