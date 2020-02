Borja Jiménez, el entrenador del FC Cartagena, entiende que el Algeciras CF, su rival el domingo en el Nuevo Mirador (17:00), "se agarra" a los resultados en casa "para intentar salir de ahí abajo".

"Al final los que están abajo se agarran mucho al resultado en su campo, al partido en casa para poder puntuar", manifestó el preparador en su comparecencia ante los medios de este viernes. "Ya lo vimos ante el Badajoz o con el empate ante el Cádiz B haciendo un buen partido", agregó Jiménez sobre la capacidad de los albirrojos.

"En Segunda B no hay partidos fáciles", subraya el técnico del Cartagena, que en su cabeza tiene un deseo de cómo le gustaría que fuera el partido el domingo: "Espero que seamos dominadores, tengamos el control, no le permitamos hacer juego directo sobre la última línea, que el rival no esté cómodo. Es lo que me gustaría pero no sé qué saldrá", reflexionó.

Jiménez sostiene que el Cartagena está obligado "a intentar ganar más allá de quién sea el rival y del campo dónde juguemos". El entrenador espera "seguir con buenas sensaciones" y se muestra esperanzado por lo que ve en los entrenamientos: "Nos quedan cosas por hacer aunque es verdad que hemos conseguido siete de nueve, que está muy bien. Todavía veo margen de mejora en el equipo a todos los niveles y es lo que más tranquilo me tiene", asegura.

El preparador, que el miércoles tuvo un duelo ante el CSKA, detalla que hay "jugadores con algunas molestias y vamos a ver cómo evolucionan" antes de que tome una decisión sobre la convocatoria. Borja Jiménez se debate sobre cómo suplir en ataque al sancionado Caballero: "Vinicius según el ritmo del partido estará para más o menos minutos, así que está entre él, Jovanovic o Elady", avanza.

Los blanquinegros encajan ahora más goles que con Munúa, pero también marcan más: "Es por la forma de jugar ahora; la situación del rival para hacernos daño es un hecho, pero no me preocupa", dice. Jiménez tampoco cree que ya jueguen finales: "A la altura a la que estamos todavía no es determinante un resultado".