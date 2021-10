Algeciras, míralo cara a cara

El Algeciras CF quiere mantener pisado el acelerador una semana más. El embalado equipo de Iván Ania recibe este sábado (19:00, en directo por Footters) al Betis Deportivo del algecireño Juan Serrano en su templo del Nuevo Mirador. La novena jornada del grupo II de la Primera RFEF llega con un Algeciras que persigue su cuarta victoria consecutiva en una brillante racha con trece de los últimos quince puntos en juego. Los albirrojos, además, defienden su posición de privilegio en los puestos de playoff de ascenso. El partido, como ya ocurrió en Linarejos pero ahora en casa, servirá de homenaje al fallecido Juan Antonio García León.

Con la baja por sanción de Robin, que cumple ciclo de amarillas, Ania se verá obligado a tocar un once que había repetido ante el Costa Brava y en Linares. Nico Van Rijn se postula como relevo en el centro de la zaga aunque el míster se guarda en la chistera varias posibilidades. Rafa Tresaco y Jordi Figueras serán bajas por lesión una jornada más y el canterano Natera debuta en una convocatoria en la que repetiría el juvenil Campaña.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Crespo; Almenara, Van Rijn, Mariano, Tomás, Borja, Víctor López, Iván, Ronio, Romero y Leiva. Betis Deportivo: Marc Vidal; Simón, Luis Martínez, Kike Hermoso, Marc Baró, Sibo, Marchena, Baena, Lara, Juan Cruz y Mizzian. Árbitro: Alejandro Lucena Perdomo (Las Palmas). Hora: 19:00 (9ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras ha ganado las tres últimas ocasiones en casa ante el Betis Deportivo en liga y empató en la Copa Federación. Los béticos vencieron por última vez en la 2015/16 en Segunda B.

El Algeciras, con unos números demoledores desde que logró en el Clásico su primer triunfo, contrapone su buen momento ante un rival en horas bajas, un filial que marcha colista junto al Sevilla Atlético. No obstante, Ania subraya la importancia de olvidar la clasificación y tener en cuenta el potencial del adversario: "Queremos seguir sumando y queremos mantener la dinámica, pero sabemos de la dificultad del rival. Si miramos solo la clasificación nos equivocamos", advirtió el entrenador.

"El Betis Deportivo es un equipo con una idea de juego muy definida, con gente capacitada para poder tener el balón, con calidad, velocidad, con una propuesta atractiva y en el momento que sean capaces de materializar las ocasiones van a ir para arriba", prosiguió Ania sobre los verdiblancos.

"A los filiales a veces les cuesta arrancar pero van creciendo a medida que avanza la competición", insistió. "Empataron en Albacete, de los campos más difíciles de la categoría, eso ya nos tiene que poner en alerta".

El preparador albirrojo, que remarca a Baena por la banda derecha, entiende que el Betis Deportivo "ha cambiado jugadores en busca de soluciones, aunque la idea sigue siendo la misma: combinativo, inicia desde atrás, intenta dominar a través del balón, mete mucha gente por dentro... Es un equipo que te obliga a estar muy junto y nos obligará a estar a nuestro mejor nivel", sentenció.

Sobre el cambio obligado en la defensa, Ania tiene "claro" quién va a sustituir a Robin: "Entrará un compañero y cuando demos la alineación lo sabréis", dijo con una sonrisa. "Puede haber sorpresas", remató. Sobre Van Rijn, el principal candidato a entrar, solo tiene elogios: "Nico es un central que se incorporó empezada la liga, se adaptó muy rápido a nuestra manera de jugar, el año pasado fue titular en un equipo potente y tiene un nivel alto".

El Algeciras-Betis Deportivo será el primer encuentro de la temporada con Álvaro Romero como pichichi en solitario de la Primera RFEF, con siete dianas. ¿Seguirá la racha del sevillano? "Álvaro tiene gol y cuanto más cerca juegue del área, más peligro genera al rival. Le estamos encontrando con facilidad, desequilibra y provoca sensación de peligro. Es un jugador atractivo para ver porque llama la atención, está creciendo futbolísticamente", apuntó.

Ania asegura que el vestuario sigue al margen de la euforia que pueda vivir la afición al ver al Algeciras entre los mejores del grupo: "Sabemos de la dificultad de la categoría, no miramos más que el siguiente partido y centramos nuestra energía en eso. No nos contagiamos del ambiente que pueda haber en el entorno. No lo hicimos tras Cornellà y no lo hacemos ahora".

El míster se alegra de que la cantera esté teniendo un papel relevante esta campaña gracias a la irrupción de Leiva que ahora ha encontrado continuidad en Campaña y Natera: "No miramos edad ni si vienen del filial o el juvenil, miramos si entrenan y dan el nivel para poder utilizarlos como hemos hecho con Leiva o Campaña. Es positivo para el club que la cantera ayude".