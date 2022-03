El Algeciras, entre el despegue y la trampa

El Algeciras CF tiene la oportunidad de reengancharse de lleno a la lucha por el playoff de ascenso. El equipo de Iván Ania visita este domingo (12:00) al Betis Deportivo en un "partido trampa" para el técnico asturiano. Después de la enorme alegría del Clásico, los albirrojos buscan su tercera victoria consecutiva para despegar hasta el pelotón de los elegidos. Más de 500 aficionados peregrinarán hasta Sevilla para alentar a los suyos en el campo del colista del grupo II de la Primera RFEF. Fuch Sports televisará en su web gratuitamente el partido, tras el lío por los derechos federativos vivido esta semana con Footters.

El Algeciras encara la 27ª jornada con 39 puntos, a tiro de piedra de la quinta plaza, y con la moral completamente restituida tras el triunfo en Sanlúcar y, sobre todo, tras vencer a la Balona en un Nuevo Mirador que rozó el lleno. Los de Ania volvieron a burlar la crisis y se acercan al primer objetivo, asegurar la permanencia, aunque en el vestuario de La Menacha ambicionan mirar hacia arriba y, por lo menos, plantear batalla por uno de los billetes para el playoff.

Alineaciones probables Betis Deportivo: Dani Rebollo, Marc Baro, Kike Hermoso, Simón, Callejón, Raúl García, Abdoul Bandaogo, Raúl Tavares, Juan Cruz, José Alonso y Félix. Algeciras CF: Pol Tristán; Duarte, Mariano, Figueras, Tomás, Borja, Renato, Iván, Roni, Romero y Leiva. Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez (extremeño). Hora: 12:00 (27ª jornada, en directo por Fuchs Sports). Estadio: Ciudad Deportiva Luis del Sol, en Sevilla. Antecedentes: Los albirrojos cayeron derrotados por 3-0 la pasada temporada, en la segunda fase de la competición. El último triunfo, en la campaña 2018/19 por 1-3 en Tercera división. Más de una decena de enfrentamientos entre ambos en suelo sevillano.

Este segundo desafío pasa en buena medida por lo que ocurra este domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El Algeciras acabó por fin con su nefasta racha como visitante y ahora acude al campo del peor local de toda la categoría, de un Betis Deportivo que no suma en su feudo desde finales de octubre. Con más o menos dificultades, los favoritos han hecho los deberes en Heliópolis, donde a estas alturas da la sensación de que todo lo que no sea sumar es un fracaso.

Ania dispone de los mismos efectivos de las dos últimas victorias ya que el portero Iván Crespo y Víctor López continúan recuperándose de sus lesiones, Gonzalo Almenara sigue con su rehabilitación y Pelayo Morilla y Ferni estarán en el dique seco lo que resta de campaña. No hay sancionados, pero Ania tiene a tres futbolistas apercibidos antes del doble compromiso en casa: Roni, Romero y Tomás están a una amarilla del castigo.

El once dependerá del planteamiento que busque el entrenador, que en Sanlúcar se atrevió con algo nuevo y en el Clásico volvió a la fórmula original. Lo lógico es que no toque demasiado una alineación en la que Jordi Figueras se ha asentado como pareja de Mariano en defensa, aunque arriba hay más alternativas con Bueno, Tresaco, Renato, Leiva o incluso el algecireño Juan Serrano, que regresa a la que fue su casa este mismo curso, seguramente con la espinita clavada por no haber tenido muchas oportunidades.

"Vamos con ganas de sumar una tercera victoria aunque sabemos de la dificultad", manifestó Ania, que no ha parado de repetir durante toda la semana del "partido trampa" que supone esta visita. "No podemos mirar la clasificación porque no dice la verdad del nivel que tiene el Betis Deportivo, con jugadores diferenciales en algunas zonas del campo. Es un equipo que si se te pone por delante es difícil generarle peligro, un equipo que los números en casa no son buenos pero en muchos partidos perdidos fue superior al rival", advirtió el asturiano. "Si no estás encima de ellos, te pueden hacer daño y te pueden ganar", insistió.

"Para mí es el más difícil de los que nos quedan esta temporada", prosiguió Ania sobre el encuentro. "Tenemos que estar muy concentrados, muy activados, muy alerta", recalcó.

Ania acepta que para aspirar a algo más que la permanencia, esta cita es una en la que no se puede fallar "Somos conscientes de que si queremos estar arriba todo pasa por ganar en Sevilla y hacer un buen partido. Cada vez queda menos y las oportunidades que no aproveches no van a volver", sentenció.

El algecirismo, que ha saboreado la semana del triunfo ante el eterno rival, ha vuelto a responder a la hora de arropar a sus jugadores en un desplazamiento. Más de medio millar de seguidores sacaron su entrada en el estadio para desplazarse a Sevilla. Seguramente muchos más se unan este domingo ya que las taquillas de la ciudad deportiva estarán abiertas.