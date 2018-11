El filial bético, el equipo más goleador de España, un candidato al ascenso

El Betis Deportivo llega este domingo al Nuevo Mirador con la vitola de ser el equipo más goleador de toda España (40 goles en 15 partidos) y un candidato al ascenso a Segunda B.

El conjunto dirigido por José Juan Romero –el ex del Gerena que mantuvo una bonito pugna con el Algeciras de Mere– viene de clasificarse el pasado jueves para los octavos de final de la Copa Federación tras eliminar al Huétor Tájar.

Los béticos, reforzados con el fichaje de Paul Akouokou, recuperan a Altamirano, tras sanción, y Tellado, tras lesión. Romero tiene lesionados a Nané, Jorge y Escardó y la baja de Kaptoum, que estuvo con la selección nacional de Camerún.

El pichichi del grupo X, el extremeño Rober, estuvo con la escuadra española sub-18 esta semana pero no debería tener problemas para salir en el once de gala.

“Decir que es importantísimo a estas alturas quizás sea demasiado, pero sí que es un partido de los grandes en la categoría, en el mejor estadio”, dijo el técnico del filial. “Tiene todos los condicionantes para ser un partido de los que todos queremos jugar. Siempre es un magnifico ambiente el que se respira allí”, agregó.

Romero entiende que la Copa Federación “no es excusa” y no piensa en el liderato. “Es algo que ni me preocupa ni me ocupa. Si nosotros ganamos en Algeciras y hubiera que firmar a cambio que ganara el Córdoba B, está firmado ahora mismo”, afirmó.

El técnico considera que el Algeciras “están haciendo una fantástica temporada. Es un grande de la categoría. Creo que, incluso, por todo lo que significa, por lo que mueve, se le queda pequeña, debería de ser un club que estuviera continuamente viviendo en Segunda B como mínimo”.