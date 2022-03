El Betis Deportivo, un colista ante sus últimos cartuchos

El Algeciras CF rendirá visita este domingo (12:00) al Betis Deportivo Balompié, el colista del grupo II de la Primera RFEF, un equipo que se aferra a las matemáticas para evitar un descenso de categoría que casi todo el mundo da por hecho. El filial verdiblanco, el peor local de toda la división, encara el partido revitalizado por su última victoria, la cuarta que ha celebrado esta temporada.

El rival de los albirrojos salvó su primer match-ball la pasada jornada tras vencer en el campo del Costa Brava, el penúltimo clasificado, que también comienza a alejarse de la salvación. El Betis Deportivo llevaba cinco derrotas seguidas y ocho partidos sin ganar, una crisis que ha terminado por hundir a los cachorros verdiblancos en el pozo de una competición que destaca por su tremenda igualad.

El filial del Real Betis marcha último con 15 puntos (24 puntos menos que el Algeciras) y es el más goleado (42) y el menos realizador (14) del grupo. Los números son una losa para un conjunto que ha perdido 19 partidos de 26 y solo ha ganado cuatro. Los de Heliópolis necesitan un milagro en las doce jornadas que restan (36 puntos).

Como local, el Betis Deportivo ha sumado dos triunfos y once derrotas, es decir no conoce el empate en casa. Es el peor casero del grupo con diferencia y de toda la Primera RFEF. No gana en su campo desde el 30 octubre del pasado año cuando derrotó por 2-0 al Costa Brava en la 10ª jornada, todavía con Ruano en el banquillo. Su otra alegría llegó en la segunda jornada al batir al UCAM, dirigido entonces por Salmerón. Como visitante, curiosamente, presenta mejores números que otros cuatro conjuntos del grupo. De hecho, un punto logró sumarlo en el Nuevo Mirador en la primera vuelta con un empate (1-1).

La mala dinámica del filial provocó la destitución de Manel Ruano el 30 de noviembre tras perder ante el Castilla en la 17ª jornada. El club dio las riendas a un hombre de la casa como Pablo del Pino, que conocía a la perfección a los chavales ya que había comentado todos los partidos del filial para Betis TV. Del Pino había sido el entrenador en el División de Honor juvenil tanto en la 2016-17 como en la 2017-18 y anteriormente había trabajado con el Liga Nacional juvenil. Antes de ingresar en la cantera bética fue seleccionador andaluz sub-18 y entrenó al San Juan en Tercera división.

Tras el cambio de técnico, el filial solo ha sumado dos victorias y un empate con únicas alegrías, un saldo insuficiente para limar la diferencia de 17 puntos con la actual frontera con la permanencia que marca el Cornellà.

El Betis maniobró en invierno para tratar de reforzar al filial. El club recuperó al canterano Álvaro Martínez, lateral izquierdo que estaba cedido en el Lleida de la Segunda RFEF. Los verdiblancos lograron la cesión de Gonçalo Cardoso, central portugués que recaló con opción de compra procedente del West Ham United inglés. Y la tercera operación fue el regreso de Abdoul Bandaogo, traspasado por la Balona. El centrocampista burkinés fue pieza importante en el ascenso bético a la Primera RFEF y no estaba teniendo el protagonismo esperado en La Línea.

En cuanto a salidas, a la inesperada rescisión de contrato de José Manuel Calderón por motivos extradeportivos cuando estaba recién iniciada la temporada, el filial cerró la marcha del algecireño Juan Serrano al Algeciras, un año después de su fichaje. El centrocampista no cuajó con Ruano y tampoco después con Del Pino. Este domingo regresa a Sevilla como albirrojo aunque de momento está siendo una opción de refresco para Iván Ania.

El Betis ha hecho un llamamiento a su afición para este domingo. El club da entrada gratuita a los socios del primer equipo y ha puesto una promoción de dos entradas a 5 euros cada una para los abonados del filial. El algecirismo contará con más de medio millar de hinchas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.