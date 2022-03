De la Barrera: "Era importante sumar en un campo complicado"

Rubén de la Barrera, el entrenador del Albacete, dio por bueno el empate ante el Algeciras en el Nuevo Mirador. "Era una prueba de fuego para nosotros, sumar aquí en un campo complicado", manifestó el técnico del líder del grupo II de la Primera RFEF.

De la Barrera vio "un partido competido" entre "dos buenos equipos". "Sabíamos a que campo veníamos, contra que rival y lo que ocurrió fue muy parecido a lo que intuíamos ante un contrario intenso, agresivo, con buenos jugadores arriba... Nosotros creo que controlamos bien, a excepción de algunos minutos en el primer tiempo. Me voy con la sensación de que podíamos haber hecho más daño en algunas situaciones, pero es un punto que nos permite seguir sumando una semana más", valoró el técnico ante los medios.

"Esta era una de las salidas más difíciles de las que nos quedaban", prosiguió De la Barrera. "Seguimos sumando, con sensaciones de control, bien en defensa, sin tanta brillantez con balón pero con cierta estabilidad... Lástima esa última ocasión de Javi", reflexionó.

Sobre los dos penaltis a Romero, el técnico del Alba no opinó: "No los vi, no puedo decir".

"Es un campo complicado, ninguno de los arriba ha ganado aquí y en el momento en el que se trata era importante. Creo que venimos acumulando puntos y tengo la sensación de que no perdemos con facilidad y eso es fundamental", recalcó De la Barrera.

El míster del Alba ve al Algeciras en la pelea por el playoff: "Seguro, lo veo porque me parece un equipo agresivo, valiente, con buenos jugadores y aquí en su casa es difícil. Creo que se va a traducir en puntos ahora que todo está caro y va a aspirar a estar entre los cinco primeros", se mojó.