Los ases del Clásico

Nadie sabe quién puede decidir un partido, mucho menos cuando lo que se pone en juego en un Clásico. La cita más esperada por los futboleros del Campo de Gibraltar se presenta el domingo (12:00) en el Nuevo Mirador para vivir su segundo pulso de la temporada en la Primera RFEF entre el Algeciras CF y la Real Balompédica Linense. El duelo de rivalidad comarcal por excelencia aparece cargado de alicientes y lleno de protagonistas, nombres propios que encarnan los valores y las pulsaciones que palpitan a ambos lados de la bahía.

Cada aficionado seguramente tendrá marcado a sus favoritos en su quiniela particular, a los jugadores que podrían dinamitar un derbi que, en contra de lo que sucedió en La Línea la última vez, suele decantarse por los derroteros de la igualdad. Detrás de las pizarras de Iván Ania y Alberto Monteagudo se esconden dos estilos e infinitas posibilidades. ¿Quién o quiénes serán los hombres del Clásico?

Algeciras CF

El jugador más determinante del Algeciras CF esta temporada se llama Álvaro Romero. Te puede gustar más uno u otro en el elenco que maneja Iván Ania, pero el delantero sevillano se ha convertido en lo que los americanos suelen calificar como el jugador franquicia. Su idilio con la afición es total. El flechazo experimentado desde el primer día ha ido en aumento tras una primera campaña en la que sobresalió como exponente del equipo de Salva Ballesta que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda en Almendralejo. En verano, Romero reafirmó su amor al club haciendo un esfuerzo grande para quedarse y este invierno ha vuelto a desoír los cantos de sirena y a rechazar ofertas muy suculentas.

Alvarito Romero no solo es el pichichi del Algeciras con once dianas (el segundo máximo anotador de la Primera RFEF tras Arana, del Villarreal B). El atacante es la chispa del centro del campo hacia arriba, un jugador que acapara la atención de las defensas rivales, que exprime la cabeza a los entrenadores contrarios y uno de los que más faltas recibe por partido. El '10', que también destaca como asistente, hace mejores a sus compañeros y cuaja a la perfección con Roni, el delantero puro de los albirrojos, que ya suma diez tantos.

Si el MVP es Romero, la sensación del Algeciras es Álvaro Leiva, un algecireño que con 17 años recién cumplidos ha explotado como una de las grandes promesas de la categoría. El canterano se acaba de bautizar con la selección española sub-18 y está bajo el foco de clubes importantes que, en algún caso, ya han tanteado al algecireño. Leiva debutó como titular precisamente en el Clásico disputado en La Línea en la primera vuelta y desde entonces no ha parado de crecer. El extremo ha marcado tres goles y ha protagonizado algunas de las jugadas que ha levantado al público de sus asientos en el Nuevo Mirador. Ania tuvo claro desde el principio el potencial que escondía Leiva. "No hay extremos ya como él", decía en pretemporada. El algecireño, además, viene descansado tras haber cumplido sanción en Sanlúcar.

Tomás Sánchez encarna la jerarquía y la apuesta del proyecto encabezado por el burgalés Félix Sancho. El algecireño y exbalono aterrizó en verano como el fichaje más deseado por el algecirismo, tras quedarse también a un paso de la Segunda A, en su caso con el Badajoz. Tomás arrancó fulgurante la temporada con un gol olímpico en Barcelona y después ha tenido altibajos, pero su presencia en el campo siempre supone una amenaza constante a balón parado. Su zurda marca la diferencia y cuenta con galones y tablas suficientes para afrontar este tipo de partidos. Su ADN, además, garantiza el relevo generacional del capitán Iván Turrillo.

El jovencísimo portero Pol Tristán ha pasado a ocupar uno de los focos del Clásico sin esperarlo. La lesión de Iván Crespo ante el Alcoyano abrió la puerta de la titularidad del barcelonés en Sanlúcar y su respuesta convenció al algecirismo. Al margen de dejar la portería a cero, Tristán sacó a relucir todas sus virtudes en una plaza difícil. El meta de 19 años (criado en la escuela del Barça) se enfrenta al examen final, a una prueba inigualable como un Clásico comarcal. Si lo supera, a ver quién lo mueve de la portería.

Real Balompédica

El gran protagonista en la Real Balompédica, al menos de la previa, es sin duda, el hombre que portará el brazalete de capitán: Antonio González Antoñito. Por segunda vez vuelve a la que fue su casa y lo hace ahora con los galones del equipo de La Línea, que le ha echado mucho en falta cuando no ha estado. Basta recordar que en la primera vuelta fue una baja ocultada hasta última hora... y todos los seguidores de uno y otro bando saben cómo acabó el duelo del Municipal.

Según el dibujo que presente el míster, el algecireño puede jugar más o menos cerca del marco. De hecho en el amistoso ante el FK Jerv lo hizo de centrocampista por dentro. Es de los que mejor entiende qué significa un Clásico y que ahora, por su condición de líder de la caseta, tiene también la misión de transmitirlo.

Alhassan Koroma no ha conseguido aún ser el jugador de los momentos más deslumbrantes del curso pasado, especialmente como consecuencia del cúmulo de lesiones que ha tenido que ir sorteando. Sin embargo, del internacional sierraleonés, por su condición de jugador diferente, siempre se puede esperar la pincelada que decante un partido. El extremo está ansioso por reivindicarse ante su afición, que no le escatima un aplauso. No existe mejor escaparate para conseguirlo que un Clásico. Él afirma que tiene claro lo que significa este duelo.

Jesús Muñoz, que está entre algodones, se ha constituido en el líder espiritual de la defensa... y de buena parte de la plantilla. Su carácter ganador imprime a los albinegros un sello del que han carecido cuando no ha estado en el eje de la retaguardia. Cuentan que es de los que más interiorizada tiene la abultada derrota de la primera vuelta (0-4) y que ha puesto su experiencia al servicio de la caseta para sacar este partido adelante.

El cuarto as en la manga de Monteagudo se llama Alberto Varo, que este jueves no participó en el amistoso más como protección que porque realmente tenga problemas de consideración, lo que permite intuir que después de su aseado debut ante el Atlético Baleares será la apuesta del preparador. Hace poco más de ocho días era impensable que fuese a jugar pero... el fútbol da muchas vueltas.

Esta misma semana explicó que los aficionados ya han hecho saber a la caseta "lo que significa un Clásico" y se comprometió a que el equipo iría al Nuevo Mirador a por los tres puntos "para dar otra alegría a la afición". Ya demostró con su debut que es un tipo de palabra y su solvencia en los grandes partidos está avalada por su trayectoria.