Algeciras-Baleares, doble o nada

Mascado y engullido el varapalo de Villarreal, el Algeciras CF mira al horizonte consciente de que el próximo domingo tiene una nueva oportunidad para avivar sus ilusiones. Los albirrojos se las verán en el Nuevo Mirador (12:00) con el Atlético Baleares, uno de los candidatos al playoff de ascenso y el actual defensor de la cuarta posición del grupo II de la Primera RFEF.

El encuentro supone una partida a doble o nada para los algeciristas, que ponen en juego algo más que tres puntos. De ganar, los de Iván Ania darían caza al Baleares -suma 46 puntos- y podría apuntarse además el golaveraje particular. Los de Palma de Mallorca ganaron por 2-1 en la primera vuelta. Con una victoria, el Algeciras casi seguro que acabaría la jornada entre los cinco primeros ya que lo normal que alguno de los rivales directos pinche: el Castellón juega en Tarragona, el Castilla va a Andorra y el San Fernando visita al necesitado Sevilla Atlético.

Eso sí, de perder, el conjunto de Ania se alejaría hasta los cinco puntos (más el golaveraje) de un Baleares que a día de hoy es el primero en la liga de aspirantes al playoff para los puestos cuarto y quinto, ya que el vagón delantero de Albacete, Villarreal B y Andorra parece marchar a otro ritmo (con 55 y 56 puntos).

La cita del domingo ante el Baleares se presenta como un bálsamo para un Algeciras herido por la manera en la que perdió en Villarreal -por un mal inicio del segundo tiempo- y con la necesidad moral de recompensar a su afición después de los dos empates seguidos en La Menacha. Los de Ania encadenan tres jornadas sin ganar y siguen enganchados a la pelea por el playoff, lo que hace muchos se lamenten por no haber rascado dos o tres puntos en un momento de tanta igualdad.

El duelo con los baleáricos, además, llega cargado de alicientes añadidos como el pulso librado en invierno por el interés público del club de Palma por el goleador albirrojo Álvaro Romero. El trasatlántico de las islas intentó seducir al sevillano con una oferta económica mareante, pero Romero apostó por el Algeciras. A buen seguro que el ariete, que lleva unos partidos con la pólvora mojada, está deseando volver a marcar. Y qué mejor que hacerlo en casa y ante un pretendiente.

El Algeciras, que en los últimos choques en casa no ha contado con un tiempo muy favorable, confía en recuperar la mejor cara de un Nuevo Mirador que ha ganado muchos puntos esta temporada. La afición está por la labor y se moviliza con poco, por eso el club ha lanzado una promoción de entradas para las tres próximas citas en La Menacha (Baleares, UCAM y Sevilla Atlético). El objetivo, que el estadio sea una caldera con cinco-seis mil gargantas empujando a la escuadra de Ania en los dos últimos meses de liga.

Una cosa que se da por hecha, aunque las matemáticas aún no pueden confirmarlo, es que el Algeciras tiene la permanencia apalabrada. No obstante, 44 puntos podrían no ser suficientes, así que de ganar el domingo, los algecirisitas se alzarían hasta los 47 puntos, una cifra mucho más aproximada a la que garantiza el primer objetivo del club.