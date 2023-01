Algeciras: el mejor refuerzo, los tres puntos

El Algeciras CF recibe este domingo (12:00) al CD Badajoz en un partido en el que se juega algo más que tres simples puntos. Los albirrojos necesitan ganar en el Nuevo Mirador, donde no se llevan una alegría desde primeros de diciembre, desde el Clásico del Campo de Gibraltar. Después de dos empates seguidos y cuatro jornadas sin un triunfo, el equipo de Iván Ania precisa vencer sí o sí para alejarse de la incomodidad de unos puestos que sienten las dentelladas de los que tratan de salir del descenso.

El Algeciras debe refrendar la mejoría del empate con la portería a cero en Salamanca. Los de Ania tienen que hacer bueno ese punto ante una afición que esta temporada está sufriendo demasiado la bipolaridad de un conjunto capaz de lo peor y lo mejor en el mismo encuentro, como ante el Linares. Con solo dos puntitos de colchón sobre el descenso, los rojiblancos precisan su primera victoria de 2023, un empujón que daría una bombona de oxígeno hasta los 27 puntos, sin olvidar que también está en juego el golaveraje con un Badajoz que perdió en el Nuevo Vivero por la mínima en la primera vuelta.

Alineaciones probables Algeciras CF: Flere; Albarrán, Admonio, Jordi Figueras, Tomás, Borja, Elejalde, Iván, Roni, Romero y Ferni. CD Badajoz: Kike Royo; José Mas, Cordero, Mariano, Juanmi, Mancuso, Raúl Palma, Yannick Buyla, Alfaro, Adilson y Gorka Santamaría. Árbitro: Salvador Lax Franco (Murcia). Hora: 12:00 (21ª jornada en el grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador. Antecedentes: El Algeciras solo ha recibido al actual Badajoz una vez: en la 19/20 con un triunfo local por 1-0. Con el anterior Badajoz hay incontables batallas.

Ania recupera a Pepe Mena y Siddiki, ambos tras cumplir sanción, y por primera vez en muchas jornadas no arrastra castigados. El técnico solo tiene, a priori, la baja del central Amoah, que no termina de reponerse de sus molestias y tampoco existe la necesidad de que tenga que forzar. La gran novedad podría llegar con el debut de Mario Ortiz, el único refuerzo de invierno hasta el momento. El mediocentro cántabro se ha recuperado de la pequeña lesión muscular con la que vino del Pontevedra. La duda es si estará para salir de inicio o si Ania optará por meterlo desde el banquillo. Ortiz está llamado a ser una pieza importante en la segunda vuelta como sostén del centro del campo.

El once podría ser el mismo de Salamanca aunque el entrenador maneja alternativas, sobre todo con la disponibilidad de Mario Ortiz, Pepe Mena y Siddiki. El Algeciras, eso sí, cuenta con dos efectivos menos tras haber cerrado por fin esta semana la marcha de Mizzian (Ceuta) y Unai Veiga (Unionistas), dos bajas que se suman a la de César García (Real Avilés). Ahora solo falta que el club culmine la incorporación de dos o tres refuerzos que se antojan esenciales. Ania dio algunas pistas en la última rueda de prensa y aseguró que no contempla fichar ni a un central ni a un delantero. "Estábamos pendientes de la recuperación de Admonio y lleva unos partidos en los que está a muy buen nivel, así que contamos con cuatro centrales más Curro y no queremos sobrecargar ese puesto", explicó.

Los focos del mercado apuntan a un portero, una necesidad compartida por todo el algecrismo, curiosamente después del gran partido que se marcó Flere en Salamanca. El argentino ha dado la de cal y la de arena. ¿Será capaz de dar dos de cal seguidas?

"Cuando somos capaces de dejar la puerta a cero, estamos más cerca de ganar", señaló Ania en referencia a los cuatro victorias logradas en los cinco encuentros que su equipo no encajó. El de Salamanca fue el primer empate sin goles. "Desde la vuelta de navidades, el equipo ha dado un paso en cuanto a solidez, a ver si somos capaces de adelantarnos en el marcador y mantener la puerta a cero otra vez", insistió.

Sobre la situación del Algeciras en la tabla, Ania entiende que "todavía queda mucho". "Estamos varios equipos en esa situación, que si ganas sales, si encadenas dos victorias subes más, si pierdes dos vuelves a caer... Queda mucho por delante. Es verdad que la primera vuelta suele ser más light, no parecen tan importantes los marcadores aunque sí lo son. Ahora ya entran en juego los golaverajes, todo parece más serio y es importante cuidar todos esos detalles", reflexionó.

Ania asume que se las verá con un Badajoz diferente al de la primera vuelta: "Es un equipo distinto, con una propuesta diferente, otro entrenador. Ellos vienen de ganar al líder, no te regalan nada, juegan muy juntos y es difícil encontrarles los espacios. Va a ser disputado, seguramente llevemos el peso del partido, pero tendremos que tener cuidado en las vigilancias y terminar las jugadas", advirtió.

El técnico celebra que la operación salida se haya saldado bien en el Nuevo Mirador: "Se nos han ido tres jugadores a los que les habíamos comunicado que no iban a disponer de minutos, así que en ese sentido nos ha salido bien. Trajimos a Mario, que ya va a estar disponible y tenemos que incorporar más gente", resumió Ania, que resalta la importancia de que "la gente de banquillo nos aporte".

El máximo responsable del vestuario del Algeciras trasladó el pésame a la familia de Diego Valencia, el sacristán de La Palma asesinado el pasado miércoles tras el ataque terrorista que sacudió a la ciudad. "Fue una situación anormal, que a todos nos sorprendió y ojalá que no vuelva a suceder nunca".