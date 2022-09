Jové: "Estoy desilusionado con el partido hasta que nos quedamos con uno menos"

Isaac Jové, el técnico del CD Badajoz, se mostró "desilusionado" con el partido de su equipo en la derrota ante el Algeciras CF. "Hasta que no nos quedamos con uno menos, no se vio lo que podemos ser", manifestó el preparador blanquinegro.

Para Jové el duelo resultó "bastante extraño" en líneas generales. "En la primera parte el equipo estuvo muy espeso, le costaba mucho, no arrancaba, faltaba chispa, movimientos... Nos complicamos la vida mucho", opinó.

"Al final, un cúmulo de situaciones en un día muy dramático. Pasaba todo al revés, malas ejecuciones, lesiones, no encontrábamos el partido...", prosiguió Jové.

"No tenía sensación de peligro constante pero no generábamos y eso no me gustaba", confesó. "Luego llegó la expulsión fatídica y el equipo reaccionó, sacó coraje, que es lo que nos identifica. Estoy desilusionado con el partido menos los últimos treinta minutos. Parecíamos otro equipo con uno menos, hasta pudimos llevarnos el empate y con eso me quedo", explicó Jové.

El míster local calificó de "nefasta" la actuación del colegiado. "El árbitro faltó al respeto a jugadores míos, no voy a decir las palabras que dijo, pero hubo dos entradas de roja directa después de la de Mancuso. Si veis como tiene la pierna Zelu, no le han partido la tibia de milagro", denunció.

Jové entiende la reacción del público: "El equipo jugó mal, pero en esos momentos necesitas ese apoyo de la afición. Ya digo que el ambiente en líneas generales estaba rarísimo".