El Algeciras CF rinde visita este domingo (16:30, en directo por Footters) al Atlético Sanluqueño en un duelo directo por la permanencia en el grupo IV de la Segunda B correspondiente a la 15ª jornada. El equipo de Emilio Fajardo quiere tener los cinco sentidos en El Palmar tras una semana marcada por el anuncio de la marcha del presidente, Ricardo Alfonso Álvarez, y la convocatoria de elecciones. El mes de diciembre trae cambios fundamentales en el club del Nuevo Mirador y cuatro partidos decisivos para ver a qué altura cierra la primera vuelta el conjunto albirrojo.

Lo primero es El Palmar de Sanlúcar, una plaza añeja y amiga, un campo con eterno sabor a fútbol donde este domingo se vivirá un derbi provincial, un entrante para un algecirismo que ya mira de reojo al envite con la Balona en el Nuevo Mirador el día 8, al regreso del Clásico del Campo de Gibraltar. Marbella y Recre coronan el calendario antes del descanso de Navidad.

Alineaciones probables Atlético Sanluqueño: Isma Gil, Álex Cruz, Luis Martínez, Peli, Nando Quesada, Geijo, Edu Oriol o Peter, Mario Abenza, Luis Madrigal, Navas y David Segura. Algeciras CF: Lopito, Choco, Dani Gallardo, Borja Vicent, Benítez, Iván, Domínguez, Ganet, Kari, Mario Martos y Antoñito. Árbitro: Germán Cid Camacho (Segovia). Hora: 16:30 (15ª jornada, en directo por Footters). Estadio: El Palmar de Sanlúcar.

El Algeciras, con 14 puntos y en puesto de descenso tras el triunfo del Villarrubia este sábado ante el Real Murcia, va a Sanlúcar liberado por su victoria ante el Don Benito, un triunfo crucial que puso fin a una racha de ocho partidos sin ganar y devolvió muchas de las buenas sensaciones cosechadas al principio de temporada. El cuadro de Fajardo dejó también la portería a cero y cuajó uno de sus encuentros más serios en el momento oportuno. Pero como la alegría dura poco en la casa del pobre, el martes la directiva anunció el adelanto de las elecciones y la marcha de Ricardo Alfonso, que tras cuatro años pone punto final, seguramente acompañado por otros directivos, como el caso de Miguel Ángel García Núñez. Se abre un periodo de incertidumbre.

Aunque se antoja complicado, el vestuario del Algeciras trata de aislarse de todo lo que no sea el partido con el Sanluqueño. El míster, que con la última victoria recuperó la estabilidad, entiende que un triunfo en El Palmar sería la mejor medicina para todos los cambios que se avecinan: "El presidente comunicó a la plantilla el miércoles la situación. Yo tengo mi opinión personal pero no sirve de nada. Lo importante es seguir trabajando y evadirnos de todo. Lo único que vale es ganar, pensar en Sanlúcar, en el derbi la siguiente la semana, y Marbella y Recre antes de Navidad", manifestó.

"Estamos muy centrados en Sanlúcar porque tenemos una oportunidad muy buena para engancharnos a la zona media de la tabla", subrayó Fajardo, consciente de que con tres puntos su equipo daría un salto notable en la clasificación.

El técnico seguramente mantenga el bloque de la pasada jornada, quizás con algún matiz. Fajardo mantiene la baja de Jardel, con una sobrecarga muscular, y recupera al algecireño Pablo de Castro, que se perdió con molestias el último partido y seguramente esta jornada no haya necesidad de forzar tras el buen hacer de su paisano Álvaro Benítez. Fajardo dejó fuera de nuevo a Alavedra, Braganza y Caturla y como principal novedad convocó a Antonio López en lugar de Antonio Sánchez. Delantero por delantero. ¿Repetirá por primera vez once? ¿O meterá centímetros con Cerpa en la zona ancha?

Fajardo espera "un partido duro, histórico, muy bonito, de un colorido muy especial para todos", remarcó. "Ellos no están en su mejor momento en casa, así que tendrán esas ganas de volver a darle una victoria a su afición", anticipó. "Hay mucho en juego y estamos deseosos de ganar ese partido fuera por fin, de refrendar lo mucho bueno que hemos hecho y ya va siendo hora de que llegue esa primera victoria".

"Como futbolista he vivido allí mucho (en Sanlúcar), pero me preocupa el rival, que es un buen equipo que no se merece estar donde ahora está", prosiguió Fajardo sobre el Sanluqueño. "Cuenta con jugadores muy buenos, con una punta de ataque con dos jugadores experimentados a los que no puedes dar espacios porque si tienen una no van a perdonar", advirtió sobre Güiza y Geijo.

El entrenador albirrojo no cree que el Atleti esté en caída libre: "Lo que pasa es hay mucha igualdad en el grupo, creo que el nivel es enorme. Nosotros llevábamos ocho sin ganar, ganas uno y te pones a tres puntos de la mitad de la tabla. Por eso el que consiga dos-tres victorias se mete arriba. Ahora nuestro reto más cercano es ganar fuera de casa y conseguir esas dos victorias seguidas. Después de demostrar que podemos ganar a domicilio llega el momento de ganar", sentenció.

Sobre el ligero cambio en la forma de jugar, Fajardo habla de adaptarse: "Nuestro equipo está hecho para tener el balón, que es lo que nos gusta tanto y eso no va a cambiar, pero es verdad que había que tocar algo, no podía esperar a que viniera alguien a cambiarlo. Nos estábamos equivocando y lo mejor es darte cuenta", zanjó.