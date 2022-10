Ania: "Si en estos campos concedes, es difícil sacar algo positivo"

Iván Ania, el técnico de Algeciras CF, entiende que su equipo no jugó mal en la derrota ante el Córdoba CF en El Arcángel pero... "En este tipo de campos, si concedes es difícil sacar algo positivo", aceptó. El albirrojo cree que el duelo fue "igualado" y que se complicó cuando se convirtió "en un partido de ida y vuelta".

"De los tres goles, hay dos evitables", empezó Ania su análisis. "Empezamos muy bien, los primeros 22 minutos fuimos inclusos superiores, y de una jugada de la nada hacen un gol. A partir de ahí ya no estuvimos igual que al principio, pero no sufrimos ninguna ocasión ni tuve la sensación de superioridad del rival", afirmó.

"En la segunda parte aguantamos hasta que el partido se hizo de ida y vuelta y en ese partido loco, ellos tuvieron unas cuantas llegadas de peligro. Tuvimos ese gol que nos metía de lleno, pero luego asumiendo el riesgo, presionando arriba, nos ganaron", explicó.

"Fue un partido igualado en el que perdimos más por errores nuestros que otra cosa", prosiguió Ania. "Esta categoría te obliga a hacer muchos goles para poder ganar si no dejas la puerta a cero", advirtió con cierta resignación.

"Sabíamos de la dificultad del escenario y del rival y en muchos momentos del partido lo hicimos bien, pero si no dominas tu área es complicado sacar el partido. Si ves el resultado, creo que es excesivo para la igualdad que se vio en el campo", opinó.

"Tengo frustración porque no creo que el equipo haya estado mal. Estuvo bien con balón, generó aunque no creó demasiado, pero tenía sensación de que en alguna jugada podía hacer el empate", apostilló.

Sobre las bajas, Ania dijo lo siguiente: "Son jugadores importantes, titulares indiscutibles. Tomás fue algo inesperado y Roni no se entrenó en toda la semana y no podíamos contar con él. Si te faltan tres importantes de once, es normal que el equipo se te debilite".