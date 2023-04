Ania: "Tengo la sensación de que el equipo juega más cómodo como visitante"

Iván Ania, el técnico del Algeciras CF, tiene "la sensación" de que su equipo "juega más cómodo" fuera que en el Nuevo Mirador. Así lo aseguró tras la derrota sufrida en casa ante el San Fernando CD, un tropiezo que vuelve a meter a los albirrojos en puestos de descenso tras la 32ª jornada liguera del grupo I de la Primera Federación.

En sus últimas palabras de la comparecencia ante los medios tras el partido, Ania desveló lo siguiente: "Tengo la sensación de que el equipo juega más cómodo como visitante que como local y es algo que me gustaría que se pudiera cambiar. Yo intento preparar los partidos siempre para hacer daño al rival y para ganar, pero nunca por capricho o por algo personal. No puedo jugar directo sobre Roni contra Farrando porque eso sería regalar el balón. Si tengo que iniciar en corto, voy a iniciar a corto, y creo que es algo que la gente no lo entiende. No somos un equipo para ese fútbol, tenemos que jugar con nuestras armas", explicó el asturiano, que una vez más fue señalado desde las gradas por la manera de jugar de su plantilla.

Antes de este tema, delicado para la afición, Ania dijo lo siguiente sobre la derrota: "Se nos escapó una oportunidad de encadenar dos victorias seguidas. Creo que el partido se decide por un balón parado pero la primera parte no estuvimos cómodos. Nos costó encontrar una salida, no teníamos profundidad y ellos solo tenían que defender hacia adelante. En la segunda parte, cuando cambiamos el sistema, fuimos más profundos, generamos más llegadas, la pena fue que no pudimos hacer un gol y perdemos un partido que era trascendental y nos permitía dar un salto", argumentó.

"Creo que generamos lo mínimo para empatar", insistió Ania. "Generamos por bandas pero nuestros delanteros no son rematadores de área y sus centrales estaban muy hundidos y así es difícil. Creo que la segunda parte fuimos superiores, tuvimos más claridad para generar y tener el balón, pero en la primera no notaba al equipo cómodo", insistió.

"Si encajas tienes que tener argumentos para darle la vuelta y en la situación en la que estamos sabíamos que quien se pusiera delante iba a tener mucha ventaja", aceptó.

"Es un día malo, jodido, pero tenemos que levantarnos para el domingo", animó. "En los derbis no cuentan clasificación ni nada, los dos estamos en una situación difícil y parecida, y los detalles deciden como pasó con el gol de Callejón", dijo sobre el Clásico que se avecina.

Ania aclaró que "Van Rin me pidió el cambio" y recordó que "tenemos a muchas gente entre algodones, pero no podamos quejarnos y pensar en los que no están".

"Hemos fallado y no es la primera vez", lamentó.