Ania: "Me preocupa que algunos árbitros vengan condicionados con Romero"

Iván Ania, el técnico del Algeciras CF, valoró el empate ante el Albacete en el Nuevo Mirador y lamentó "los dos penaltis claros que no nos pitaron", en referencia a las dos acciones sobre Álvaro Romero. "Me preocupa que algunos árbitros vengan condicionados con Alvarito", manifestó el asturiano.

"Afrontamos el partido con la intención de ganarlo y no lo conseguimos, pero hay que pensar que cuando no se puede ganar, es importante no perder", comenzó Ania su comparecencia tras el encuentro. "Mantuvimos la portería a cero y los dos equipos nos neutralizamos bastante bien. Había momentos en los que tenía el balón el portero y no había jugadores libres en el campo, por parte de uno y de otro. Les obligamos a jugar en largo en muchos momentos, ellos también nos presionaron bien... Fue un partido muy táctico y el empate se puede considerar justo más allá de que creo que hubo dos penaltis claros que no nos pitaron", resumió.

Sobre las dos acciones polémicas, Ania refrendó la opinión que ya mostró el partido en Tarragona, donde a Romero le escamotearon otro penalti. "El problema que tenemos es que los árbitros con Alvarito se hablan entre ellos y ya alguno antes del partido le dijo incluso no te tires porque no lo te lo voy a pitar. Ya vienen condicionados y para mí son claros los dos penaltis. El primero podía haber cambiado el desarrollo del partido...", señaló. El asturiano, además, defendió a su futbolista. "creo que todos los penaltis que le pitaron este año a Romero fueron. No pueden venir condicionados por miedo a que se tire porque Álvaro no es de tirarse, si cae es porque le derriban".

Ania, no obstante, se queda con lo positivo: "Creo que el partido fue un tablero de ajedrez con pocas ocasiones. Es un punto y sabemos que ya está todo muy ajustado porque todos nos jugamos mucho. Para nosotros era una oportunidad de meternos arriba, pero es importante no perder", insistió.

"Queda mucho, 30 puntos. El mes de marzo es para posicionarse y abril y mayo para pegar el apretón. El que llegue fuerte es el que cumplirá ese objetivo de estar arriba", prosiguió Ania, que recalca que el primer reto es sellar la permanencia.

El míster albirrojo explicó la ausencia de Rafa Tresaco, lesionado. "No quisimos dar pistas antes. Fue una sorpresa negativa porque estaba en un buen momento. Esperemos que se recupere lo más pronto posible", dijo sobre las molestias en los isquios del delantero de Huesca.