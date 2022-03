Ania: "Nos llevamos los puntos, pero no hicimos un buen partido"

Iván Ania, el técnico del Algeciras CF, se mostró crítico con su equipo por la manera en la que se dejó empatar un 0-2 en Sevilla, donde considera que "lo mejor fue el resultado, lo demás para que nos sirva de experiencia".

"Cuando tienes un resultado de 0-2 fuera de casa lo que tienes que hacer es intentar tener el balón, que no haya perdidas, cansar al rival", comenzó Ania su comparecencia ante los medios tras la victoria. "Lo que no puedes tener son perdidas en cualquiera zona del campo... No manejamos bien esa ventaja. Era cuestión de tiempo el moverles para hacer el tercero, pero nos hicieron ese gol que les dio alas y nosotros, no sé por qué, dimos dos o tres paso atrás", afirmó.

"Le dimos mucho campo, nos hicieron el empate y la sensación era que estaba más cerca el tercer gol de ellos que el nuestro", confesó. "Sin embargo, en una acción de un córner, en una segunda jugada, hicimos el 2-3. Nos llevamos los puntos, pero creo que no hemos hecho un buen partido", aceptó.

Ania profundizó en su autocrítica: "El problema es venimos aquí a ver qué pasa, en vez de a presionar y robar. El Betis Deportivo tiene mucho fútbol, si le dejas el balón va creciendo y en la primera parte nos dominó totalmente, pero tuvimos la fortuna de hacer el gol", explicó. "En la segunda mitad fue distinto porque fuimos capaces de tener más el balón, de ponernos 0-2, pero nos entró el miedo y pasamos a hacer lo que no estábamos haciendo, a perderla sin sentido".

Para Ania "el Betis va colista pero no es el colista en cuanto a juego porque es un equipo que siempre está en el partido con opciones". "Sabía que era un partido muy difícil aunque esta vez tuvimos la suerte que otros días nos fue esquiva", insistió.

El entrenador del Algeciras, eso sí, volvió a felicitar a la hinchada albirroja por su aliento: "Estamos jugando fuera pero parece que somos locales. Lo de la afición es de diez. Cuando nos hicieron el 2-2, si no es por nuestra gente, igual no habría marcado el tercero", valoró.