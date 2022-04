Ania: "Tiramos el partido en seis minutos con dos errores nuestros"

El entrenador del Algeciras CF, Iván Ania, entiende que su equipo encajó "un resultado contundente" con la derrota en Villarreal. "Tiramos el partido en la segunda parte con dos errores nuestros", aceptó el asturiano.

"La primera parte estuvo muy igualada, con alguna opción para cada uno de los dos equipos, pero en seis minutos tiramos el partido en dos pérdidas nos hicieron dos goles", resumió Ania. "A partir de ahí tuvimos algunas opciones para meternos, una de Alvarito recuerdo, pero cuando ya nos hacen el tercero el partido se terminó", concedió. "En esos momentos estuvimos más desordenados, ellos encontraban hueco y tuvieron más eficacia que nosotros".

"Es un resultado demasiado contundente para lo que se vio en el juego", señaló Ania. "Creo que nos faltó meter las que tuvimos y no tener pérdidas. Si analizas los dos primeros goles son más errores nuestros que acierto de ellos", insistió.

"Por momentos tuvimos hasta el control del juego, pero no hicimos ese gol que nos metiera en el partido", argumentó Ania, que considera que el lastre de los dos tantos fue demasiado: "Cuando te pones perdiendo no es lo mismo, la segunda parte no estuvimos bien y con los goles tan temprano vas a remolque".

"Es una pena porque veníamos con ilusión y viendo la primera parte nos veíamos con opciones", afirmó Ania. "Tendremos que analizar y mejorar; seguimos ahí y vamos a pelear hasta el final", sentenció.

El míster dijo sobre las ausencias de Renato y Almenara que no pudo contar con ellos. "Tenemos un problema en el lateral derecho".