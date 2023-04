Ania: "Concedimos muy poco y eso es una buena noticia"

Iván Ania, el técnico del Algeciras CF, cree que su equipo hizo "un buen partido en líneas generales" en el empate ante el Alcorcón, aunque le exigió "un poco más" en la segunda parte. "El físico no nos dio, pero supimos juntarnos", aceptó.

"Creo que en la primera parte fuimos superiores, presionamos bien, les hicimos jugar a lo que ellos no suelen hacer. En el minuto 8 llevábamos un larguero y dos paradas del portero", comenzó su análisis el entrenador albirrojo.

"En la segunda mitad tengo la sensación de que el físico no nos dio, ya no pudimos presionar tan alto, nos fuimos hundiendo y no éramos capaces de generar peligro. Ellos no tuvieron apenas llegadas y creo que en líneas generales hicimos un buen partido", resumió.

"Si somos exigentes, en la segunda parte nos faltó, pero también hay que mirar las bajas que teníamos y encima se lesionó Pepe (Mena), que estaba siendo el mejor y forzamos a Mario (Ortiz) porque lo necesitábamos esos últimos minutos", explicó.

"Es un punto que a lo mejor cuando acabe la liga decimos que hemos cumplido el objetivo gracias a este empate", reflexionó Ania.

El asturiano considera que "contra este perfil de equipos" el Algeciras se adapta mejor. "Nos gusta y si somos capaces de estar acertados, podemos ganar. Concedimos muy poco y eso es una buena noticia", señaló Ania, que habla del Alcorcón como "el gran favorito para el ascenso".

"Nos tenemos que agarrar a la sensación que transmitió el equipo. El problema es que no somos capaces de prolongarlo en el tiempo", prosiguió. "Como se dice, hay brotes verdes porque el equipo fue intenso y jugó con las ideas claras".

Sobre las lesiones, Ania pide optimismo: "Tenemos que sobreponernos y que eso sea un aliciente más. Vamos a recuperar a gente la próxima jornada y seguro que estaremos con más posibilidades".