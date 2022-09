Los siete puntos que suma el Algeciras CF en el arranque de temporada en la Primera Federación tienen la rúbrica de Álvaro Romero. El delantero cuenta con tres goles en su casillero, el último en el empate ante el Racing de Ferrol del pasado sábado, y se ha posicionado ya entre los mejores artilleros de la categoría por segunda campaña consecutiva. Dicho con menos formalismo, Álvaro Romero sigue a lo suyo.

No importa cuantos focos tenga encima, ni cuantas faltas reciba, ni incluso cuantos penaltis obvien los árbitros. Alvarito Romero se bate el cobre y cumple con su cometido para volver a ser uno de los estandartes del Algeciras de Iván Ania.

El sevillano afincado en El Rinconcillo ha convertido tres de los cuatro goles que ha hecho el Algeciras en las cinco primeras jornadas. Marcó de penalti en el 2-1 ante el Rayo Majadahonda, hizo el 0-1 del triunfo en Badajoz y selló el momentáneo 1-0 ante el Racing de Ferrol que acabó con 1-1. Romero acumula tres dianas en cinco partidos, tres en 446 minutos, lo que quiere decir que lleva un tanto cada 148 minutos de juego.

Al algecirismo ya no le sorprende casi nada de lo que haga su '10' porque Romero sobresalió la pasada andadura con catorce goles en 39 partidos (trece en liga y uno en la Copa del Rey). El atacante se erigió, junto a su compañero Roni, en uno de los delanteros top del estreno de la Primera Federación. Ambos estuvieron en la pugna por el pichichi que al final se llevó el barcelonista Ferran Jutglà, que ahora golea con el Brujas belga incluso en la Champions League.

Romero iguala en estos momentos con otros artilleros de la categoría como Willy y Kike Márquez (del imparable líder Córdoba), Mario Soriano (Deportivo), Lauti (Celta B), Manu Justo (Racing de Ferrol) y otros killers del grupo II como Martón (Real Sociedad B), Raúl Alcaina (Alcoyano) e Iker Unzueta (SD Logroñés). Sergio Arribas (Castilla) cazó a Xemi (Intercity) en la cabeza del pichichi con cuatro tantos. El '10' del Castilla firmó un doblete y es posiblemente el futbolista más en forma del momento.

"Juego condicionado"

El algecirista Álvaro Romero arrastra, como ya le sucedió la pasada temporada, la mirada con lupa de buena parte de los árbitros de la Primera Federación. El sevillano es uno de los jugadores que más faltas y penaltis recibe de la categoría, una situación que genera polémica para todos los gustos. En el Nuevo Mirador se quejan desde hace un año de la excesiva permisibilidad para los contrarios con Romero y, en el otro lado, hay quienes entienden que el ariete saca demasiado partido de su físico.

"Yo juego condicionado porque sé que pase lo que pase en el área no van a pitar penalti", manifestó Romero tras el empate ante el Racing de Ferrol, partido en el que protagonizó un posible penalti y alguna que otra falta que quedó en el limbo. Ante la Cultural, sin ir más lejos, estuvo en una acción que pudo costar la roja al portero de los leoneses y también quedó en nada.

"Los rivales saben que tienen barra libre. No sé qué hacer, sé que peso poco, que a poco que me den voy al suelo por física pura. Es mi forma de jugar, me condiciona y no me queda otra que seguir luchando como buenamente pueda", explicó.

Romero, no obstante, se mostró crítico con su actuación. "No estoy contento con mi partido, creo que fue de los peores que he hecho aquí, y el gol me da igual porque no conseguimos los tres puntos".

El albirrojo entiende que el Algeciras ha empezado parecido al pasado curso. "A estas alturas creo que estábamos parejos. Estamos viendo que cuesta mucho ganar y que hay muchos empates. Ya veremos si este punto es bueno o no, pero el año pasado por un punto no nos metimos en playoff", argumentó.

El sevillano aboga por mezclara "cautela" y "ambición". "Nosotros las expectativas las tenemos claras, siempre queremos ganar y más en casa. Hay que ser cautos porque hay equipazos en el grupo, pero hay que mirar siempre para arriba. Ese es el mensaje que nos manda el míster".