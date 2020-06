Gonzalo Almenara quiere retomar el fútbol como lo dejó. El algecireño se había convertido en uno de los jugadores más en forma del Algeciras CF desde la llegada de Salva Ballesta al banquillo. El mejor Almenara se estaba empezando a disfrutar cuando irrumpió la crisis del Covid-19 en marzo. Con esa espinita clavada, el carrilero no tardó mucho en aceptar el reto de unirse al nuevo proyecto que se cuece en el Nuevo Mirador.

A Almenara no le cabe duda de que el Algeciras va a estar peleando por dar el salto a la Segunda B Pro: "Conociendo al míster y a la directiva ni pregunté por el proyecto porque sé que va a ser ambicioso", asegura. "Algo que me confirmaron ellos después cuando nos sentamos para tratar la renovación", agrega.

El lateral-extremo diestro, uno de los cuatro renovados por el momento de manera oficial, se plantea el objetivo con hambre e ilusión: "El Algeciras ha depositado su confianza en mí, he sentido el cariño de la gente y quiero dar continuidad a ese buen momento en el que estaba", afirma. "Solo espero que tengamos una temporada medio normal en lo que no depende de nosotros y que podamos terminarla al menos", desea en referencia a un posible rebrote del virus.

El algecireño, que esta semana disfruta de unos días de vacaciones fuera de la tierra, explica que ha aprovechado el confinamiento y la desescalada para cuidarse el máximo posible: "Yo no he parado de entrenarme ni un momento: primero en casa, con gimnasio, tocando balón, luego al aire libre... Me faltará como a todos esa chispa de la competición, pero físicamente no voy a tener problemas, no hay kilos de más", garantiza Almenara, que augura "una pretemporada atípica".

"Se va a hacer raro cuando volvamos a jugar un partido. Imagino que el primer tirón se hará difícil pero quiero pensar que esto no se olvida, que es como montar en bici. A ver qué nos prepara el profe para ponernos a punto", se pregunta.

"Ya no soy sub-23, la próxima temporada me tengo que consolidar"

El que fuera canterano del Sevilla FC durante la mayor etapa de su formación y ex de la Balona y Los Barrios reconoce que la pasada andadura tuvo que perseverar para hacerse un sitio: "Tuve un inicio difícil en el que me vi con pocas oportunidades, después entré en el equipo y cuando mejor estaba, cuando mejor me sentía, llegó esto del coronavirus que nadie esperaba y se acabó la competición. Me quedé con ese mal sabor de boca por no poder terminar lo que habíamos empezado", señala.

¿Por qué no jugaba Almenara? "Pasaron ciertas cosas y no tuve regularidad, cosas de fútbol. A veces si no entras en el gusto o las preferencias, da igual lo que trabajes. Yo seguí a lo mío y cuando llegó Salva me dio mi oportunidad y creo que la aproveché", zanja.

El algecireño pierde ya la condición de sub-23: "La próxima temporada me gustaría asentarme, consolidarme como futbolista de Segunda B. Al dejar de ser sub-23 todos dicen que empiezas a jugarte tu futuro como futbolista y que se abren menos puertas", apunta.

Al quedarse Almenara ha hecho felices a muchos algeciristas, pero hay una persona por encima de todos: "La mayor alegría se la he dado a mi madre", dice con una sonrisa.