El Puente Genil que llega este domingo (18:00) al Nuevo Mirador y ante el que el Algeciras Club de Fútbol pretende amansar las aguas es un enemigo peligroso. No solo se trata de que ya está anclado en esa zona de la clasificación (décimo en el grupo X de Tercera) en la que no hay riesgos no grandes objetivos al alcance, sino que esa falta de presión se ha visto reflejada en una sola derrota en las seis últimas jornadas (dos en las once más recientes) o de haber cosechado un revés en sus cinco últimos desplazamientos.

El técnico pontanés, Juanmi Puentenueva, que esta temporada se ha visto envuelto en un par de situaciones nada agradables, es de los que no cree justificado en pesimismo que se ha instalado en la afición albirroja después de tres derrotas y concede aún opciones de estar en la fase de ascenso a los que entrena Emilio Fajardo.

“Está sólo a seis puntos del play-off”, recuerda. “Es verdad que no solo pelea con un equipo y que necesita que fallen varios, pero aún hay duelos directos y no debemos de descartar a ninguno de los que están ahí”.

El técnico admite que, como corroboran los números, su equipo atraviesa “un buen momento” y asegura que saldrán al césped del Nuevo Mirador "convencidos" de que pueden lograr una victoria.

“Venimos de empatar en Chapín, tenemos una línea ascendente y con esas miras vamos a Algeciras sabiendo de la intención que tenemos de sumar puntos para certificar de manera matemática la permanencia”, un objetivo que por otro lado está más que asegurado.

Como viene sucediendo en las últimas jornadas, el Puente Genil, que arrastra lesionados de larga duración, no conocerá hasta hoy mismo con qué futbolistas podrá contar en este desplazamiento.