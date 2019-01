Álvaro Benítez se compromete a dejarse "la piel por el Algeciras"

Álvaro Benítez es un hombre feliz. El regreso a casa ha disparado la ilusión del zaguero algecireño, que ya lleva dos entrenamientos a las órdenes de Emilio Fajardo y que para nada descarta su presencia en el encuentro que el Algeciras disputará el próximo domingo (12:00) en la Ciudad Deportiva del Sevilla frente al equipo C de los nervionenses.

“No he vivido malas experiencias mientras ha estado fuera, todo lo contrario, he tenido la suerte de vivir un ascenso, he jugado otra liguilla... pero tenía ganas de volver, de estar de nuevo aquí”, admitió en declaraciones a Radio Algeciras de la Cadena Ser.

“Tengo que dar las gracias a todo el mundo, tanto a la afición como al club, a la directiva... a todos los que han hecho posible que vuelva y a todos les garantizo que me voy a dejar la piel tanto como lo hice antes de marcharme”, desliza el futbolista.

“Este tiempo fuera de casa me ha servido para madurar y lo que tengo ganas es de empezar a jugar ya, de volver a ponerme la camiseta en un partido”, manifiesta el defensa, que había disputado la primera parte de la temporada con el Arcos y que tras la jornada del pasado fin de semana fue objeto de una cariñosa despedida.

Benítez explica que el miércoles, cuando accedió a los vestuarios del Nuevo Mirador se le pusieron “los pelos de punta”.

“Llevaba varios meses queriendo venir y verme por fin con los compañeros fue una sensación única”, recalcó el futbolista.

La incorporación de Álvaro Benítez permite al Algeciras paliar la ausencia de Miguel Ángel Berlanga, que colgó las botas el pasado mes de diciembre para ejercer de segundo entrenador.