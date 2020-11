El Algeciras CF se mide este domingo (12:30, 11:30 en horario insular, en directo por Footters) a Las Palmas Atlético en la cuarta jornada del grupo IV-A de la Segunda B. Los albirrojos, colíderes junto a la Balona, defienden su posición de privilegio ante un rival que comparte la cola, que no ha sumado y que ni siquiera ha marcado. La baja de Edu Ubis por lesión es la única novedad en la convocatoria de 18 futbolistas que Salva Ballesta encabezó este sábado rumbo a las Canarias.

La expedición algecirista voló a primera hora de este sábado vía Sevilla-Madrid-Las Palmas. Los del Nuevo Mirador buscan prolongar su gran arranque liguero: invictos, un solo gol en contra, siete puntos y dos victorias seguidas. Salva Ballesta tiene a tiro enlazar tres triunfos, una racha que a los albirrojos se les resiste desde enero de 2006.

El técnico adelantó que Marcos Mendes será titular en el lugar del lesionado Ubis. "Va a jugar Marcos; da trabajo, pelea y en el momento que vea puerta su cabeza va a cambiar porque es un jugador que hace goles siempre", asegura Ballesta, que calcula que perderá a Ubis "entre cuatro y seis semanas" por esa rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La recaída del riojano hará que el cuerpo técnico obre con mayor cautela aún.

Alineaciones probables Las Palmas Atlético: Alfonso; David Vicente, Dani Martín, Carmona, Saúl Coco, Juan Rodríguez, Sergio Simón, Sergi Cardona, Joel, Pau e Fajir. Algeciras CF: Vallejo; Melchor, Dani Espejo, Fran Serrano, Robin, Armando, Juan Serrano, Iván, Mendes, Alcázar y Álvaro Romero. Árbitro: Néstor Holgueras Castellanos (Castilla y León) Hora: 12:30 (11:30 en horario insular) (4ª jornada, en directo por Footters y por UDTV). Estadio: Anexo del Gran Canaria. Antecedentes: Una visita hace 39 años que se saldó con victoria de los albirrojos por 0-1 con gol de Manolito.

El posible once no debería distar mucho de los dos últimos ya que los titulares están respondiendo a las mil maravillas -entre ellos el canterano Juan Serrano, que está en estado de gracia- y la enfermería no termina de desalojar a gente como Almenara, Dani Sales, Raúl Hernández o Yago Pérez. "Tenemos todavía fuera a jugadores muy importantes", recuerda el técnico. Otro que sigue fuera (y del que no se sabe nada) es el atacante Fulton Medina.

Ballesta augura "un partido muy complicado" en un terreno, el anexo del estadio Gran Canaria, que será distinto a los anteriores. "El campo no es el que a todos los jugadores les gusta jugar, pero no es ningún tipo de excusa y hemos trabajado toda la semana en los anexos, en una superficie muy similar a la que nos vamos a encontrar", explica.

"Y el rival es un equipo con jugadores de calidad, jugadores canarios, valientes, que llegan rápido, con buenos centradores... No va a ser fácil, además a ellos les gusta tener el balón y creo que el fútbol que están desarrollando no tiene nada que ver con la clasificación. En Huelva fueron bastante superior al Recre", avisa.

"Nosotros -después de la victoria ante el Marino- hemos disfrutamos y ya a estar totalmente concentrados porque se trata de otra final, una final que en caso de conseguir la victoria nos puede permitir dar ese saltito con algunos rivales", sostiene Salva, consciente de que "cada jornada vemos sorpresas".

La premisa para los que se enfunden la casaca algecirista es clara: "El que no muerda se le caen los dientes. Para nosotros es una final cada entrenamiento, es el ADN Salva y no hay negociación que valga", recuerda el entrenador, que destaca que existe "un feeling entre plantilla y cuerpo técnico".

Estar en lo más alto de la tabla, algo que el Algeciras no disfrutaba desde hacía siete años, no nubla el horizonte más cercano, según Salva. "Entiendo que la afición esté eufórica, nosotros no nos volvemos locos, le damos normalidad porque esto es cíclico. Ojalá lo vayamos afianzando, pero no nos va a quitar esa intensidad".