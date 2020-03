El Algeciras, listo para los juegos del hambre

El momento decisivo de la temporada ya está aquí: las diez últimas jornadas del campeonato del grupo IV de la Segunda B, el sprint final en el que los mejores equipos suelen conseguir sus objetivos. El Algeciras CF llega fuerte y con confianza a este tramo que se inicia el próximo domingo en El Prado de Talavera de la Reina (17:00). Salva Ballesta ha conjuntado a un equipo con ideas y jugadores nuevos al tiempo que ha sumado nueve puntos fundamentales para la permanencia ante varios cocos de la categoría. Ahora vienen los duelos ante rivales directos. Ahora comienzan los juegos del hambre por la supervivencia.

El empate logrado el pasado domingo ante el San Fernando cerró un ciclo en el Algeciras. Fue como el examen final de un tramo del calendario muy específico, el tan recurrente Tourmalet ante adversarios que no pelean por el mismo objetivo que los albirrojos. El algecirismo está bastante satisfecho con la evolución que ha visto desde la llegada de Salva Ballesta y los refuerzos, con esa transformación que parece haber terminado de cuajar las últimas semanas ante Cartagena, Córdoba y San Fernando, ante los que el Algeciras no solo no ha perdido, además ha rascado cinco puntos.

Los últimos resultados han ayudado a elevar las prestaciones de un Algeciras que ya se acerca a los números que necesita para salvarse. De hecho, desde que Salva Ballesta dispone de todos los refuerzos los albirrojos acumulan el 50 por ciento de los puntos jugados, que es precisamente lo que necesita sumar de los 30 puntos que restan por jugarse (16 puntos más que alcanzar los 45 que garantizan la tranquilidad).

Los albirrojos llegan fuertes y con confianza a las diez últimas jornadas

La visita al Talavera es la primera de los diez partidos con rango de final que se avecinan. En este caso se puede hablar de algo más que tres puntos porque se enfrentan dos equipos igualados a 29 puntos en la tabla. Los talaveranos cayeron en El Rosal ante el Cádiz B y cayeron a puestos de descenso al tiempo que el Algeciras escalaba a la plaza de promoción por su mejor diferencia de goles particular. El que salga ganador en El Prado no estará salvado ni mucho menos pero sí habrá dado un paso importante hacia adelante. El golaveraje se antoja complicada después del 0-3 que endosó el Talavera en la primera vuelta cuando llegaba como colista.

Después de Talavera vendrá el Villarrobledo al Nuevo Mirador y lo hará como colista porque están a cinco puntos del penúltimo. Típico partido trampa en el que el Algeciras estará obligado a ganar sí o sí, pero mucho cuidado porque los castellano-manchegos aún no han arrojado la toalla. La siguiente salida llevará al Algeciras a Murcia para medirse al UCAM, un rival con 36 puntos que no termina de aclararse si le alcanzará para luchar por la Copa del Rey o si se tendrá que conformar con la permanencia. A día de hoy se puede catalogar como uno más en la pelea de los mortales del grupo IV.

El mes de abril comenzará con tres finales consecutivas ante Mérida, Don Benito y Sanluqueño. Romanos y verdiblancos pasarán por La Menacha. Este paquete de encuentros, todo el mundo coincide, será vital para el Algeciras antes del segundo episodio de Clásico del Campo de Gibraltar ante la Balona, con los de La Línea presumiblemente ya salvados (cuentan ahora con 41 puntos) y con el 2-0 de la primera vuelta muy presente.

Mayo traerá al Marbella al Nuevo Mirador, llevará a los albirrojos a Huelva ante un Recreativo que preocupa y mucho y acabará el día 17 con el Recreativo Granada en el coliseo algecireño, un rival directísimo que también emite claras señales de mejoría desde el mercado de invierno.