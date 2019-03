Día de confesiones y penitencia en el Nuevo Mirador. El Algeciras CF se somete al sagrado juicio de su afición este domingo (18:00) ante el Puente Genil. El equipo de Emilio Fajardo, a seis puntos de la liguilla después de las tres últimas derrotas, comparece ante una grada desilusionada, sin fe en el objetivo del ascenso y en muchos casos con un gran enfado hacia la plantilla y la directiva por lo que entiende un fracaso a falta de siete partidos para que termine la temporada.

Retirado ya el foco de la visita de la selección española sub-21, un exitazo de ambiente y taquilla, el Nuevo Mirador vuelve al mundo terrenal, a su particular infierno de la Tercera división. El Algeciras de Fajardo juega en plena crisis tras la dimisión de su director deportivo, Miguel Ángel García, después del choque verbal del portero Jesús Romero con la hinchada y su rectificación, las palabras del presidente, Ricardo Alfonso Álvarez, defiendo la gestión de su directiva y una atmósfera a muy alta presión.

Habrá cambios en el Algeciras. Cambios en el esquema con la vuelta a una defensa de cuatro y en los jugadores en una maniobra que huele a revolución. Fajardo es consciente de que necesita una giro de timón grande para tratar de reanimar a un conjunto más muerto que vivo. "Cuando las cosas no salen hay que hacer modificaciones. Cuando los jugadores tienen oportunidades y no las aprovechan hay cambios", dijo antes de asumir también su cuota de responsabilidad: "Está el típico entrenador que muere con unas ideas y no ve más allá de ellas, pero esto está evolucionando a pasos agigantados y cada vez hay más entrenadores dispuestos a modificar cosas, trabajarlo y llevarlo al terreno de juego que es donde queremos”, agregó.

Los albirrojos solo arrastran la baja por sanción de Pablo de Castro, expulsado en Coria, donde también vio la roja el segundo entrenador, Miguel Ángel Berlanga. Fajardo recupera a José Carlos y Pablo Ganet, dos elementos claves que deberían volver al once. Ambos cumplieron castigo y el centrocampista, además, disputó dos compromisos con la selección de Guinea Ecuatorial.

La gran incógnita, más allá de acertar con la alineación, es ver cómo responderá el algecirismo cuando salte el equipo. "Sin nuestra afición no somos nadie y está demostrado", afirmó Fajardo. "Cuando ha empujado y ha achuchado es de las aficiones que al equipo rival lo mete en su propio área. Desde el minuto 1 al 90 necesitamos a la afición. Que expresen su malestar, que lo entendemos e intentaremos ganar el partido, pero durante el partido que nos apoyen", deseó el técnico.

Fajardo insistió en el mensaje tras el último revés: "Nos faltó actitud, fútbol y muchas cosas para afrontar un partido que era muy importante para nosotros. Tenemos que dejarnos de historias, de buscar excusas, eso es de perdedores y porque uno haya perdido tres partidos no quiere decir que eres un perdedor. Hay que levantarse", proclamó.

El único objetivo ahora mismo es volver a ganar: "Si te quieres agarrar a algo es que los números aún pueden salir. Estamos a seis puntos del Betis Deportivo, es ganarles y que ellos pinchen un partido, margen de error nosotros cero. Nuestra intención más allá de eso es cortar esta sangría".

Sobre el Puente Genil, Fajardo resume: "Tiene otro estilo al del Ciudad de Lucena pero es un equipo muy serio. Es el que más ha empatado en la categoría sobre todo en la primera vuelta, ahora tiene más cambios en esa faceta, ha dado un paso adelante, está recibiendo más goles. El Puente Genil ha hecho los deberes, nos encontraremos a un equipo que viene a disfrutar".